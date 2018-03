Agio opent nieuwe sigarenfabriek

Duizel, 11 sept. Royal Agio Cigars opent morgen de grootste sigarenfabriek van Europa in het Belgische Westerlo. Dat heeft de Nederlandse producent van de merken Mehari, Panter en Balmoral gisteren bekendgemaakt. De afgelopen twee jaar werd de fabriek in Westerlo met 18.000 vierkante meter uitgebouwd tot 30.000. Jaarlijks zullen meer dan 800 miljoen sigaren worden gerold. Een deel van de productie van de Balmoral-sigaren vindt plaats in de Dominicaanse Republiek.