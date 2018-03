7 LOCATIETHEATER

Porselein

Tubbergen: Landgoed Herinckhave. Aanvang: 19.00u (diner om 17.30u). Inl/res: www.detuinderlusten.nl

Tijdens festival de Tuin der Lusten (11 tot en met 14 september) brengt Theater Das Letzte de voorstelling Porselein over de bewogen geschiedenis van Landgoed Herinckhave. De oorlog en een grote brand in 1959 ruineren het eigendom. Porselein vertelt de herinneringen van de bewoners aan de wisselende geschiedenis van het landgoed. De belevenissen van de toenmalige jonge mensen worden op originele plaatsen, zoals de boomgaard, de watermolen, langs de tuingracht en in de weilanden verbeeld.