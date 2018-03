5 CD RELEASEPARTY

HSSLHFF – Love = The Drug

Den Haag: Paard van Troje. Aanvang: 20.30u, zaal open 19.30u. Entree: 5 euro. Kaarten: www.paard.nl

De indie/waverockband HSSLHFF presenteert vanavond haar debuutalbum Love = The Drug tijdens een releaseparty in het Paard van Troje. Aansluitend op het optreden van HSSLHFF vindt er in de foyer van Paard van Troje een ‘MP3-uploadbar’ plaats; iedereen die zijn Ipod of mp3-speler en benodigd snoertje meeneemt kan het nieuwe HSSLHFF-album (inclusief remixes) plus enkele tracks van supportband Ravage! Ravage! gratis uploaden. Het fysieke album kost deze avond 5 euro.