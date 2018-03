4 OPENLUCHTFILMS

Extra editie Pluk de Nacht

Amsterdam: NDSM-Werf. Van 11 t/m 14 sept. Aanvang: 21.30u. Toegang: gratis. Inl: www.plukdenacht.nl

Pluk de Nacht sluit de zomer af met een extra editie bij Noorderlicht op de NDSM-werf. Op een groot filmscherm worden films vertoond die niet of nauwelijks in Nederland in de bioscoop te zien zijn geweest. Vanavond: Tricks (Andrzej Jakimowski, Polen, 2007). Warm, poëtisch verhaal over Stefek en zijn veel oudere zus Elka die in een Pools provinciestadje wonen en beiden hun vader missen. Als Elka haar broertje hun echte vader eens aanwijst, probeert Stefek hem met magie terug te winnen.