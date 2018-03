4 AFSPREKEN

Online afspreken met je team

www.teamers.nl

Het is vervelend als je naar de sporthal bent gefietst en er blijken maar twee of drie teamgenoten op de training te verschijnen. Dan was je liever thuis gebleven. Nog vervelender is het als dit bij een wedstrijd gebeurt. Als je wat heen-en-weer belt of mailt, weet je wie er komen en wie niet. Maar teamers.nl maakt het nog gemakkelijker. Met dit online programma kunnen teamgenoten duidelijke afspraken met elkaar maken. Ieder lid heeft een eigen profiel en kan voor elke training en wedstrijd aangeven of hij aanwezig zal zijn of niet. Alle data, locaties en tijden worden door de aanvoerder ingevoerd en de teamgenoten klikken per wedstrijd of training simpelweg op ‘ik ben erbij’ of ‘ik ben er niet bij’. Door de berichtenfunctie kun je ook aangeven waarom je er niet bij bent. Zo kun je vlak voor de training even inloggen om te zien wie er allemaal komen. (DV)

Met bijdragen van Marten Mantel, Marjolein Marchal, Irene de Vette en David Vlietstra