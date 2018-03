3 Opvangen

Vang het ei

Er gaat een ei vallen. Dat staat vast. Het enige wat jij kunt doen is voorkomen dat hij kapotvalt. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om voor aanvang van de val nog even wat trampolines en wanden te plaatsen, met als doel dat hij uiteindelijk in het mandje zal belanden. Ondertussen moet je ei wel bepaalde mikpunten raken en alle bommen zien te ontwijken. Dat vergt wat gepuzzel en verstand van fysica, maar als je jouw ei zeven keer over je computerscherm heen en weer ziet stuiteren, terwijl hij netjes alle mikpunten langsgaat en bommen ontwijkt, en vervolgens onbeschadigd in het mandje landt, dan voel je je net een hoogleraar in de natuurkunde. Eieren ‘in het echt’ laten stuiteren en opvangen kan ook, maar lijkt wat grotere consequenties te hebben als het misgaat. Eieren redden op de computer is veilig. En superleuk. (MMan)