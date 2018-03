Pure Jazz

Den Haag: diverse locaties op en rond het Spuiplein. 11 t/m 14 sept. Aanvang: 20.30u. www.purejazz.nl

Het jazzfestival Pure Jazz zal het Spuiplein om gaan toveren in een volwaardig park: ‘The Hague Central Park’ genaamd. Op het programma staan o.a. José James, Giovanca, Jeremy Pelt, Kraak & Smaak, Orchestra Baobab, Neco Novellas, Stephanie McKay, Izaline Calister. Vanaf 20.30 uur zal The Hague Central Park toegankelijk zijn voor het publiek, waar Pure Jazz geopend wordt met een concert van Pete Philly en het Kindred Spirits Ensemble. Het programma is een ode aan John Coltrane.