Metazoekmachine

www.zoekwekker.nl

Speurders, Marktplaza, 2dehands, Marktnet, Aanbodpagina, Marktgigant en meer. Het aantal sites waarop je spullen kunt kopen en verkopen is enorm. Enerzijds is dat natuurlijk heerlijk. Als je bed, mobieltje of fiets kapot is gegaan, koop je zo weer een nieuwe. Anderzijds: om een echt goede deal te maken, moet je zoeken op al die verschillende sites. Tijdrovend dus. Gebruikmaken van een metazoekmachine is de uitkomst. Op zoekwekker.nl kun je aangeven wat je zoekt, in welke prijsklasse en in welke regio. Dit systeem zoekt in een keer alle handelsites af – en daarmee miljoenen advertenties. In je mailbox ontvang je het aanbod, zo frequent als je zelf wilt. Laat je het aanbod direct binnenkomen, dan ben je de eerste die biedt. En dat is vooral leuk als je verzamelaar bent, want ook eBay en verzamelaarssite Qoop worden doorzocht. (MM)