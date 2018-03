2 EXPOSITIE

Exploring (Retro)Future

Enschede: Medialab, Tetem II. Van 11 t/m 28 sept. Opening 17.00-19.00u. Inl: www.medialabenschede.nl

Van 11 t/m 28 september is in Medialab Enschede de expositie Exploring (Retro)Future te zien, een presentatie van het werk van vier kunstenaars annex uitvinders en onderzoekers die het thema ‘(retro)futurisme’ in kaart brengen. Medialab Enschede sluit hiermee aan bij het jaarlijkse GOGBOT-festival (18 t/m 21 september) dat dit jaar in het teken staat van het thema ‘Steampunk – vintage versus future’. Kunstenaars: Christiaan Zwanikken, Stelarc, Bill Spinhoven, Stephen Rothwell.