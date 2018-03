1 Informeren

Dagelijkse dosis geschiedenis

Met National Geographics ‘Map of the day’ kom je aan je dagelijkse dosis geschiedenis. Bijna elke dag plaatst de website een interessante kaart die te maken heeft met historische gebeurtenissen en mijlpalen op die datum. Kaarten van oorlogsgebieden, ontdekkingsreizen (op de aarde en in de ruimte), natuurrampen én fantasiekaarten. Zoals de reconstructie op 12 augustus van het sprookjesland van Oz. Met natuurlijk de gele weg en in het midden Smaragdstad. Deze is een heel stuk vrolijker dan de kaart van 3 september 2005, die het overstroomde gebied na orkaan Katrina laat zien. Op 6 september krijg je een kaart te zien uit 1544, die de route toont die de expeditie van Ferdinand Magellan aflegde vanaf Spanje. In het begeleidende verhaal lees je dat de expeditie begon met vijf schepen en 270 bemanningsleden, waar na de tocht rond de wereld slechts één schip met achttien opvarenden van over was. Magellan zelf was onderweg ook gesneuveld. Van de route van de Olympische fakkel tot expedities op Mars: Map A Day kun je niet onder één noemer vangen. En dat is nu juist het leuke van de site. (IdV)