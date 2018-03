Inside Design Amsterdam

Amsterdam. Van 11 t/m 14 september. Inl: www.insidedesign.nl

ELLE Wonen organiseert voor de vijfde keer Inside Design Amsterdam. Dit jaar strijkt het evenement neer in het Lloyd Hotel waar bekende ontwerpers als Jurgen Bey en Studio Job naast aanstormend talent kamers zullen inrichten. Elke dag zijn er lezingen van interieurdeskundigen en geven experts advies over kleur en styling. Er is ook een designroute uitgestippeld langs meer dan tachtig winkels, hotels, galeries, restaurants en musea. Vanaf het Lloyd Hotel brengen pendelbootjes en -auto’s bezoekers naar de locaties in de stad.