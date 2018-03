Zwarte zwanen en zwarte gaten

En we leven nog, om met Ramses Shaffy te spreken. De vanmorgen opgestarte Large Hadron Collider, de nieuwe deeltjesversneller in Zwitserland, heeft geen gevaarlijk zwart gat geproduceerd. Hetgeen overigens nogal onwaarschijnlijk was. Niet alleen is het apparaat nog lang niet in vol bedrijf, het risico op een zwart gat dat de wereld opslokt is koel en overtuigend weerlegd in een rapport van instituut Cern zelf – de uitvoerder van de proef. Zie lsag.web.cern.ch/lsag/LSAG-Report.pdf.

De meest geruststellende vergelijking is dat de energie die vrijkomt bij de botsing van twee protonen in de deeltjesversneller ‘vergelijkbaar is met die van de botsing van twee muggen’.

Toch is de deeltjesversneller wel een les voor de financiële markten: zeg nooit nooit. Het grote probleem van de kredietcrisis zit hem in de wetenschap, of wat daar op de financiële markten voor doorgaat. De complexe financiële producten die er al anderhalf jaar voor zorgen dat niemand meer weet hoeveel wat waard is, en banken elkaar niet meer vertrouwen, zijn alle gebaseerd op wiskundige modellen. En die modellen gaan uit van kansberekening. Zo wordt het risico in kaart gebracht, en dat draagt weer bij aan de prijsvorming van de collateralized debt obligations en andere varianten die de afgelopen jaren op de beurzen zijn geproduceerd.

Daar zit een probleem: de varianten op de normaalverdeling waar de risicoberekening op is gebaseerd kloppen misschien wel niet. Aan de beide uiteinden van de normaalverdeling horen de kansen op extreme gebeurtenissen miniem te zijn. Maar naar aanleiding van de kredietcrisis mag worden geconcludeerd dat deze ‘staarten’ misschien wel dikker, kansrijker, zijn dan gedacht. Het analistenidioom is dan ook uitgebreid met termen als fat tails en tail risks. Bovendien is er ook nog de kans op onverwachte, extreme gebeurtenissen, die niet in te calculeren zijn. Econoom Nicholas Taleb noemde ze vorig jaar in een boek Zwarte zwanen – denk aan de aanslagen in New York, zeven jaar geleden.

Zo zijn de financiële markten zelf best goed te vergelijken met een deeltjesversneller, en dan van een veel gevaarlijker soort dan die in Zwitserland. Er komen de meest exotische verschijnselen uit, en niemand weet precies hoe link ze zijn. Er is al een miljard of 500 aan afschrijvingen verdwenen, en de Amerikaanse overheid staat sinds afgelopen weekeinde garant voor misschien wel 200 miljard dollar, nu de hypotheekgiganten Freddie Mac en Fannie Mea zijn genationaliseerd.

Is de Amerikaanse hypotheekcrisis, die nu ook zakenbank Lehman Brothers in problemen lijkt te brengen, zelf niet het equivalent van een financieel zwart gat?

Maarten Schinkel