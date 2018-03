Zeiljacht `Black Betty` opnieuw in Volvo Ocean Race

Amsterdam, 10 sept. Het zeiljacht Black Betty doet ook mee aan de tiende editie van de Volvo Ocean Race, die over ruim drie weken in het Spaanse Alicante van start gaat. De Nederlandse verzekeraar Delta Lloyd is op het laatste moment ingestapt als geldschieter voor de zwarte boot, die de vorige editie van de oceaanrace als ABN Amro I met overmacht won. Dat gebeurde onder leiding van de Nieuw-Zeelandse schipper Mike Sanderson. Delta Lloyd was destijds co-sponsor. De pas gemoderniseerde boot komt nu onder leiding van de Ier Ger O`Rourke en telt vermoedelijk drie Nederlandse bemanningsleden. Daarover waren vandaag nog gesprekken gaande. Voor de 68.500 kilometer lange race zijn nu acht boten ingeschreven, waaronder een Russisch jacht, twee boten van het Zweedse Ericsson en twee van het Spaanse Telefónica.