Ze noemen mij een heks

De zestienjarige Nwaeka kreeg door haar vader een spijker in het hoofd geslagen. De achtjarige Gerry werd door zijn vader in brand gestoken. En de twaalfjarige Onungun moest maanden op straat leven nadat haar stiefmoeder haar het huis had uitgezet. Nwaeka, Gerry en Onungun zijn slachtoffers van een heksenjacht door familieleden, predikers en vele andere bewoners in en rond Esit Eket, een middelgrote stad in het zuidoosten van Nigeria.

Kinderen spelen op een door weelderig groen omgeven zandweggetje bij hun rehabilitatiecentrum. Ze klampen zich vast aan de bezoeker, hun behoefte aan liefde en affectie is buitengewoon. Het zijn kindheksen, verstoten door de ouderen in hun dorpen, beticht van duivelse krachten. „Bewoners zeggen dat de kinderen ’s nachts rondvliegen en bijeenkomsten beleggen in de duisternis. De kinderen bespreken wie er dood gaat en van welk lijk ze vlees en bloed gaan eten”, vertelt Umoh Akpan, een medewerker van het opvangcentrum. Buurtbewoners lopen met een boog om het centrum heen, of wenden hun blik af om niet behekst te worden.

Nigeria is een bijzonder gelovig land. In het vochtige en vruchtbare, christelijke zuiden waren de geesten nog welig rond. Amerikaanse Pinkstergemeenten introduceerden een halve eeuw geleden een fanatieke boodschap in het gebied. In Esit Eket wemelt het van de bizarre kerkjes, zoals de Faith Lifters Church, het Mountains of Fire Ministry en het House of Glory. En ook de commercie appelleert aan het bovenaardse: het Divine Vision Computer-centrum, en Gods Bicycle Shop.

Umoh Akpan herinnert zich hoe hij al op de lagere school in boeken over heksen las. „Er bestaat al lang veel hekserij in dit gebied. Mannen klagen erover hun penis te verliezen als gevolg van een handdruk, vrouwen dat ze op mysterieuze wijze hun vruchtbaarheid verliezen. Ze wijten dat aan kwade geesten.” De hysterie nam na 1998 de vormen aan van een heksenjacht.

„In dat jaar ging een videocassette van hand tot hand van de actrice en filmmaker Helen Ukpabio. De film heette ‘Het Einde van de Boze’ en bevatte verhalen over door de duivel bezeten heksenkinderen. Maanden na het vertonen van de film begonnen we in de steek gelaten en verwonde kinderen op straat te zien.”

Kinderen in het rehabilitatiecentrum vertellen hoe de film diepe indruk op hen maakte. Bewoners in en rond Esit Eket gingen er in geloven. De 6-jarige Edidio speelde met een zusje, er vielen klappen en er rolden tranen. „Mijn zusje schold me uit voor heks en daarna begon ook mijn stiefmoeder me een heks te noemen”, zegt ze met een muizenstem. Edidio ging bij haar oma wonen, tot de oude vrouw overleed. „We vonden haar vastgeklampt aan het lichaam van haar grootmoeder, ze wilde het lijk niet loslaten”, vertelt zuster Elisabeth Monday Wilson van het opvangcentrum. „We brachten haar terug naar haar stiefmoeder. Die zei: ‘Jij kleine heks, ik kan niet voor je zorgen’. Sindsdien woont het meisje in dit centrum waar ze psychiatrische bijstand krijgt.”

In het centrum verblijven 145 van hekserij beschuldigde kinderen, in leeftijd variërend van twee tot zestien jaar. Nog veel meer zwerven er over de straten en door de bush en een onbekend aantal is door ouders en andere familieleden gedood. Profeten profiteren ervan. Achter menig kleurig beschilderde deur van de kleine kerkjes worden kinderen gemarteld, vertellen de medewerkers van het centrum.

De oom van Onungun bracht haar naar een priester. „Hij zei me dat ik een heks ben”, vertelt ze. „Ik mocht van hem niet meer naar huis. Ik was volgens hem een slang van wie de kop moest worden afgehakt. Zo begon ik te geloven een heks te zijn en was blij dat hij de kwade geesten zou verdrijven.” Umoh Akpan vertelt hoe heksenkinderen maandenlang in kerkjes worden opgesloten. „Ze worden er geslagen en uitgehongerd. Met als doel de duivel uit hen te verjagen.”

In het olierijke Nigeria draait alles om geld. Ook de religie raakte gecommercialiseerd, net als in Esit Eket zijn er in vele andere zuidelijke steden straten met alleen verlossingskerken erlangs. Aan de snelweg van de metropool Lagos naar de westelijke stad Ibadan bijvoorbeeld verrezen gigantische kerkelijke complexen van predikers met ieder een eigen aura. Ze prijzen zich aan in krantenadvertenties en op radio en televisie met de belofte van een uitweg uit de misère van Nigeria. De profeten in Esit Eket die inspelen op de behoefte aan bevrijding van de kwade geesten en het ongeluk, zijn dus allesbehalve uniek in Nigeria.

„Armoede is de oorzaak van het wrede lot van deze kinderen”, denkt Umoh Akpan. Hij slaakt een diepe zucht over van wat er van zijn Nigeria is geworden. „Hebzucht van een kleine elite heeft de meerderheid van de Nigerianen in het slijk van de armoede gedreven. Arme mensen kunnen niet meer voor hun kinderen zorgen, gescheiden ouders laten hun kroost in de steek. Alles wat er fout ging, schuiven ze af op hun kinderen. De hekserij van hun kinderen biedt hen een verklaring.”

In Esit Eket raakte de geest uit de fles met de verspreiding van de film over heksenkinderen gemaakt door Helen Okpabio. Zij gaf haar beroep in de filmindustrie op, richtte in de stad Calabar de Liberty Church op en vestigde zestig dependances in het zuidoosten. De profeet, die zich laat rondrijden in een sneeuwwitte Humvee, verdient nu haar geld met exorcisme bij behekste kinderen.