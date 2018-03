Zardari: plan tegen terreur

Aanhangers van de Pakistaanse Volkspartij vieren Zardari’s beëdiging in Lahore. De nieuwe president heeft beloofd een deel van de macht terug te geven aan het parlement. Foto AFP ===== Supporters of the ruling Pakistan People's Party (PPP) celebrate with fireworks the swearing-in of the party's co-chairman Asif Ali Zardari as the country's new president in Lahore on September 9, 2008 after his oath ceremony in Islamabad. Pakistan's new President Asif Ali Zardari was once so tainted by corruption allegations that he acquired the nickname "Mr Ten Percent". AFP PHOTO/Arif ALI

AFP