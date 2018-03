Zakenbank NIBC lonkt met 5,25 procent naar spaarder

DEN HAAG. De Haagse zakenbank NIBC gaat zich ook mengen in de strijd om de Nederlandse spaarder. De onderneming, vorig jaar getroffen door de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten, kondigde gisteren aan dat sparen bij haar nieuwe internetonderdeel NIBC Direct 5,25 procent rente oplevert. Het tegoed is vrij op te nemen. Met het internetinitiatief evenaart NIBC het toptarief van de IJslandse bank Icesave, die zich dit voorjaar op de Nederlandse spaarmarkt stortte en andere banken aanzette tot het bieden van hogere rentes. De stap van NIBC is opvallend omdat het normaal gesproken vooral actief is met bedrijfsfinanciering. Nu is het de eerste Nederlandse bank die een spaarrente boven de 5 procent aandurft zonder beperkende voorwaarden. De spaardochter Loyalis van pensioenuitvoerder APG en verzekeraar Ohra bieden 4,6 procent rente. Enkele andere Nederlandse instellingen hanteren een rentetarief van 4 procent.