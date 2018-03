Ypsilanti maakt van Hessen testcase met risico voor SPD

Heel Duitsland kent haar. Ze wordt geprezen en verguisd. Andrea Ypsilanti, politica in de regio, is boven haar deelstaat Hessen uitgegroeid. Haar omstreden ideeën over coalitievorming beïnvloeden de landelijke politiek. Door Ypsilanti is Hessen de proeftuin geworden voor de Bondsdagverkiezingen van 2009.

Op een winderige dag in januari is de tengere Ypsilanti op toernee voor de aanstaande deelstaatverkiezingen. Ze is lijsttrekker van de sociaal-democratische SPD en wil de al jaren regerende minister-president van Hessen, de christen-democraat Roland Koch, van z’n troon stoten. Ypsilanti beantwoordt vragen van verslaggevers in haar verkiezingsbus, onderweg naar de zoveelste stembusmanifestatie. „Neen”, zegt ze resoluut, „als we winnen zullen we niet met Die Linke samenwerken.”

Die Linke – dat is het schrikbeeld van de gevestigde politiek in Duitsland.

Ypsilanti’s SPD wint, maar net niet genoeg. De CDU verliest de absolute meerderheid maar blijft nipt voor. Die Linke, de linkse protestpartij van ex-SPD-voorzitter Oskar Lafontaine en voormalig DDR-politicus Gregor Gysi, haalt voor het eerst de kiesdrempel in Hessen. Een novum met verstrekkende gevolgen.

In de SPD is Ypsilanti (51) een uitgesproken vertegenwoordiger van links. De sociaal-democraten in Duitsland zijn in hun lange geschiedenis nooit eensgezind geweest. Geregeld was er strijd tussen de verschillende stromingen. Bij de SPD is rood niet zondermeer rood. Een volkspartij die wil regeren moet realistisch blijven, luidt het credo van de rechtervleugel. Maar de sociaal-democratie mag daarmee niet worden verraden, meent de linkerflank.

De spanning tussen de twee uitersten leidde in de jaren ’90 tot een gedenkwaardige aanvaring tussen Ypsilanti en partijprominent en toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder. Op een congres keerde de Hessense afgevaardigde Ypsilanti zich eloquent tegen een pakket ingrijpende sociaal-economische hervormingen van Schröder. Die probeerde haar geërgerd weg te zetten als „mevrouw XY”.

Maar „mevrouw XY” laat zich niet wegzetten. Ze heeft naam gemaakt. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Haar opvallende naam heeft ze aan een Griekse echtgenoot te danken. Van die man is ze gescheiden, maar zijn naam heeft ze gehouden. Haar meisjesnaam luidt kortweg Dill.

In Hessen vecht Ypsilanti zich een weg naar boven. Als het verkiezingsresultaat van afgelopen januari niet zo onduidelijk was geweest, was ze nu waarschijnlijk premier van Hessen, economisch een van de sterkere regio’s van Duitsland met als groeimotor de financiële metropool Frankfurt am Main.

De stembus levert echter een indrukwekkende patstelling op. Door de opkomst van Die Linke en het nagenoeg gelijk eindigen van SPD en CDU zijn vertrouwde coalities onmogelijk. SPD en Groenen hebben geen meerderheid; CDU en de liberale FDP evenmin. Noodgedwongen blijft CDU’er Koch tot nader order minister-president. Het aftasten naar mogelijke nieuwe politieke samenwerkingsverbanden voor het regeren van Hessen begint. Voor Ypsilanti betekent dit: politiek bedrijven op het scherp van de snede.

Als SPD-voorzitter Kurt Beck heel voorzichtig en later tot zijn spijt de deur naar Die Linke heeft opengezet, grijpt Ypsilanti haar kans. Een regering van SPD en Groenen, getolereerd door Die Linke: dat is de oplossing voor Hessen, zegt ze tot verbijstering van vriend en vijand. Ypsilanti wordt woordbreuk en kiezersbedrog verweten. Het doet haar geloofwaardigheid geen goed. In opiniepeilingen daalt haar ster. Het veelgelezen boulevardblad Bild noemt haar ‘Tricksilanti’. Door een politieke blunder komt ze daarna te kijk te staan als dilettant. Haar SPD-fractie zou eensgezind voor samenwerking met Die Linke zijn. Maar ten minste één door Ypsilanti niet geraadpleegd lid is nadrukkelijk tegen, en juist die ene stem heeft ze nodig. Gelukkig voor de SPD is de zomervakantie in zicht en kan de boel betijen.

Na het reces, als de meeste Hessense politici bruin en uitgerust naar het parlement en de regeringsgebouwen in Wiesbaden terugkeren, blijkt een bleke en vermoeide Ypsilanti ondanks tegenwerking van de landelijke politiek haar oorspronkelijke plan van samenwerking met Die Linke verder gestalte te hebben gegeven. Want er is geen alternatief, meent ze. Ja – nieuwe verkiezingen, maar die zouden blijkens de polls alleen maar verlies voor de SPD opleveren en het politieke einde van Ypsilanti kunnen inluiden.

Hessen heeft nog steeds geen nieuwe regering. De politieke gebeurtenissen in Wiesbaden hebben zich intussen ontwikkeld tot een cause célèbre, een geruchtmakende zaak die heel Duitsland beroert. Want die Die Linke in Hessen heeft te kennen gegeven dat ze een coalitie van SPD en Groenen graag gedoogt. Politici in Berlijn en daarbuiten waarschuwen: Hessen kan een gevaarlijk precedent scheppen, met Die Linke valt niet te regeren, Ypsilanti brengt het land in gevaar, et cetera. Zo lijkt op de frêle schouders van Ypsilanti ineens het lot van de natie te rusten.

Maar ook voor haar kan afgelopen zondag wel eens een andere tijd zijn aangebroken. Op die dag werd in één klap de partijtop van de SPD vervangen. Kurt Beck is weg, zijn plaats als voorzitter wordt binnenkort ingenomen door oudgediende Franz Müntefering. En Frank-Walter Steinmeier, vicekanselier en minister van Buitenlandse Zaken, heeft in de partij promotie gemaakt. Hij is de kandidaat van de SPD voor het kanselierschap. Zowel Müntefering als Steinmeier zegt tegen samenwerking met Die Linke te zijn. Toch gingen gisteren in Wiesbaden SPD en Die Linke om de tafel zitten. Andrea Ypsilanti kan het de komende tijd nog moeilijk krijgen.