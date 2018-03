`Wijnkruik` blijkt 3,7 miljoen waard

LONDEN, 10 sept. De onbekende eigenaar van een wijnkruik wordt binnenkort miljonair. Dat blijkt uit de catalogus van een veiling van Islamitische kunst bij Christie`s, die volgende maand plaats heeft in Londen. De kruik bracht in januari op een veiling ruim 274.000 euro op, terwijl de opbrengst was geschat op 125 tot 250 euro. Onderzoek wees uit dat de kruik, die in de 19de eeuw in Frankrijk zou zijn gemaakt, een duizend jaar oude, zeer bijzondere Egyptische kristallen lampetkan was. De verwachte opbrengst is nu 3,7 miljoen euro.