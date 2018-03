Wij bedreigen zélf onze privacy

Misdaadschrijver Charles den Tex sneed vorige week terecht het belangrijke onderwerp privacy aan (nrc.next, 3 september). Helaas reduceert hij het privacyprobleem tot identiteitsfraude. Daarmee negeert Den Tex het bredere privacyvraagstuk, terwijl zich hier dringende problemen voordoen.

Privacy is geen achterhoedegevecht, zoals Den Tex betoogt. Alleen kijken we bij privacy maar één kant op: naar de overheid. En terwijl we links naar die klungelende overheid kijken, gebeurt er rechts van alles.

Links zien we een overheid in spagaat. De overheid wil enerzijds efficiënte en kwalitatief hoogwaardige diensten leveren en anderzijds worstelt ze met de daarvoor benodigde hoeveelheid gegevens en toenemende bedreiging van de persoonlijke levenssfeer. Dit dilemma echoot door de samenleving. We staan te juichen als de overheid door intelligente datakoppeling een kinderpornonetwerk oprolt of als de belastingaangifte al voor ons is ingevuld, maar we worden boos als een politieagent onbevoegd in een dossier snuffelt en ons onterecht beschuldigt.

Hoewel privacyschending door de overheid een belangrijk risico is, hebben we de gevaren duidelijk in beeld. Zo zien we de overheid met het privacyvraagstuk stoeien bij de invoering van de OV-chipkaart en het rekeningrijden. Naast de publieke aandacht zijn er ook andere waarborgen om datagebruik door overheden te bewaken. De overheid is gebonden aan wetgeving die onjuist gebruik tegengaat – en er zijn waakhonden die toezien op het naleven van deze regels. Ook groeit het aantal Privacy Enhancing Technologies: intelligente systemen die taken van ambtenaren overnemen en deze objectief, gericht en zorgvuldig uitvoeren.

Deze waarborgen nemen niet weg dat privacy in de publieke sector een issue blijft en we daar goed naar moeten blijven kijken. Maar wat er ondertussen aan de andere kant gebeurt zien we niet, en is minstens zo interessant. Daar publiceren mensen vrijwillig enorme hoeveelheden data op websites als Hyves, Flickr en YouTube. Deze gegevens zijn juridisch en technisch veel minder beschermd. Ze leveren complete profielen op waar bedrijven dankbaar gebruik van maken – om gerichte diensten te verlenen, om het recht op diensten te bepalen en om te differentiëren in prijs. Online sociale netwerken bieden verzekeraars bijvoorbeeld een schat aan informatie over de gezondheid en levensstijl van individuen. Ook wordt steeds transparanter waar we zijn en wat we doen. Zelfs in de Mexicaanse jungle kan GoogleMaps je via je mobieltje tot op 100 meter lokaliseren.

De databanken van de overheid verbleken bij de vrijwillig achtergelaten digitale sporen. Het gaat om foto’s, video’s, dagboeken, agenda’s, en zogenoemde whereabouts. Mensen laten deze sporen niet achter omdat ze naïef zijn, blijkt uit TNO-onderzoek, maar omdat het hen waarde oplevert, zoals sociale interactie, zelf-expressie en handel op online marktplaatsen. Tegelijkertijd willen mensen wel zelf beslissen wie welke data waarvoor mag gebruiken. Technisch is dit eenvoudig te realiseren, bijvoorbeeld met Ixquick – een privacyvriendelijke versie van Google.

Deze empowerment van het individu kan een belangrijke bijdrage leveren aan privacybescherming, maar zal niet plaatsvinden als we blijven hangen in het oude Big Brother-paradigma. Dat richt zich namelijk alleen op de overheid en ziet het individu als hulpeloos en incapabel. Maar gebruikers willen zélf hun data managen, ongeacht met wie ze te maken hebben. Daarvoor moeten alleen wel de juiste, nieuwe technologieën en een juridisch kader ontwikkeld worden.

Noor Huijboom en Linda Kool zijn beide onderzoeker bij onderzoeksinstituut TNO.

Alles over de privacykwestie vindt u terug via het nieuwsthema nrc.nl/privacy