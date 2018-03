Wielerlegende gaat voor achtste Tourzege

Lance Armstrong heeft gesproken. „Na lange gesprekken met mijn kinderen, de rest van mijn familie en vrienden heb ik besloten om in 2009 terug te keren als profwielrenner”, zegt de zevenvoudig recordwinnaar van de Tour de France in een 45 tellen durend filmpje op www.livestrong.com/lance2009. „De reden is een internationale strategie te lanceren in de strijd tegen kanker, gebaseerd op het feit dat we wereldwijd jaarlijks acht miljoen mensen verliezen aan deze ziekte – meer dan aids, malaria en tuberculose samen.” En op de site van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair, dat de primeur van de terugkeer had, voegt Armstrong toe: „Ik ga proberen voor de achtste keer de Tour de France te winnen.” Als hij daarin slaagt wordt hij de oudste Tourwinnaar ooit. De Belg Firmin Lambot was in 1922 36 jaar en 131 dagen oud. Armstrong wordt deze maand 37.

Ingrediënten genoeg voor een comeback in de stijl van de allergrootsten. Maar Armstrong zal zijn eigen rentree van 1998 niet kunnen overtreffen. Een ernstige vorm van kanker overleven, terugkeren als topsporter en zeven keer achtereen de Tour, de zwaarste wielerwedstrijd ter wereld, winnen op een niveau dat sindsdien niet meer is gehaald. De Texaan groeide daardoor uit tot een legende, ook in eigen land, waar wielrennen een groeiende maar nog altijd kleine sport is. Hij zette de strijd tegen kanker wereldwijd op de agenda, tot in het Witte Huis toe.

Armstrong verrast velen met zijn tweede comeback. „Ik vind het een beetje vreemd”, zei Johan Bruyneel tegen persbureau Reuters. De Belgische ex-renner, momenteel ploegleider van Astana, begeleidde Armstrong sinds 1999 en de twee zijn nog altijd goed bevriend. „Lance is er drie jaar uit geweest, een lange periode. Hij hoeft niets meer te bewijzen.”

Het is gissen naar het niveau van Armstrong, die in Vanity Fair zegt te worden gemotiveerd door de 41-jarige Amerikaanse zwemster Dara Torres, die in Peking drie keer olympisch zilver won. Afgelopen weekeinde eindigde hij als tweede in een 100 kilometer lange mountainbikewedstrijd in Leadville, Colorado. Vorig jaar liep hij de marathon van New York binnen de drie uur. Zijn geplande aanloop naar de Tour 2009 oogt serieus: Tour of California, Parijs-Nice, Tour of Georgia en de Dauphiné Libéré.

Armstrong moet wel een aantal praktische problemen overwinnen voordat hij op 4 juli 2009 in Monaco van start gaat in de Tour. Zijn oude vijanden zullen zich roeren, zoals de Britse journalist David Walsh, die in 2005 een boek schreef over vermeend dopegebruik van de Amerikaan.

Tourorganisator ASO liet weten dat Armstrong in principe welkom is in de Ronde van Frankrijk. „Als zijn ploeg, die ik nog niet ken, en hij zich houden aan de huidige, veel strengere dopingregels, dan accepteren wij zijn deelname”, zei Tourdirecteur Christian Prudhomme in een reactie. Hij voegde er wel aan toe dat er „verdachtmakingen kleven aan zijn zeges sinds 1999”. Na zijn afscheid is Armstrong hard aangevallen door Prudhomme, die wijst op een positieve epotest uit 1999. Armstrongs advocaten hebben de geldigheid van die test vorig jaar met succes aangevochten.

Toch was de Astanaploeg dit jaar niet welkom in de Tour. Officieel vanwege dope-incidenten in eerdere edities, maar ploegleider Bruyneel vermoedde een afrekening met het tijdperk-Armstrong. Dat verklaart misschien waarom Astana terughoudend reageert op de aangekondigde comeback. „Armstrong maakt momenteel geen deel uit van onze ploeg”, zegt Bruyneel, die zich niet kan voorstellen dat Armstrong volgend jaar voor CSC of Rabobank zal rijden.

Een bijkomend probleem voor Armstrong is dat komend seizoen ook de rentree volgt van een aantal andere oudere renners, die terugkeren na een schorsing wegens dopegebruik. Zal de recordwinnaar door ASO hetzelfde worden behandeld als Ivan Basso of wie weet Floyd Landis?

„Armstrong heeft het volste recht om terug te keren”, zegt UCI-voorzitter Pat McQuaid. Maar hoever reikt diens gezag nog? De eerste test voor Armstrong volgt op 22 oktober in Parijs, waar de Tourdirectie haar plannen voor de editie van 2009 zal aankondigen.