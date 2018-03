'Wie wil de plastic sneeuw hebben?

De rode stalen stoel waarop travestiet Angel danste. Flessen champagne waarmee op het toneel alweer een nieuw jaar begroet werd. De mobiele telefoon, bouwjaar 1996, van Benny; toen al een patser.

Voor de een is het troep, voor een ander zijn het rekwisieten die zeven keer per week gebruikt werden in de Broadway-muscial Rent. Voor Jordan Kiley symboliseren ze het een einde van een tijdperk. De 21-jarige staat in een zijstraat van Times Square voor het Nederlander Theatre. De deuren staan open, voorbijgangers kijken zo de coulissen in. Toneelknechten sjouwen de decorstukken de straat op, laten ze achter in plassen regenwater – voor de verzamelde fans.

De fans waren zo toegewijd aan hun musical dat ze een etiket kregen: ‘Rentheads’. Kiley bezocht de show naar eigen zeggen 99 keer en zelfs haar verhuizing naar de staat Ohio veranderde weinig aan haar geestdrift. Ze is speciaal voor de laatste voorstellingen van afgelopen weekend voor een week in New York, en staat nu op straat zachtjes te huilen. Er wordt omhelsd en gedeeld; wil iemand het witte plastic dat sneeuw moest voorstellen?

Rent is, pardon was, nooit een standaard musical. De muziek is rock, het thema is een groep jonge kunstenaars, krakers en aidspatiënten in het New York van begin jaren negentig en nog niet eerder stonden zoveel etnische minderheden samen op een podium in Broadway, toonbeeld van behoudendheid.

Het stuk is geënt op Puccini’s La Bohème en werd geschreven door de New Yorkse ober Jonathan Larson. In 1996 ging de productie in première in een bescheiden Off-Broadway-theater met 150 stoelen. Mede geholpen door een extatische recensent die het stuk in The New York Times beschreef als „de hoop voor de Amerikaanse musical” – en het onverwachte overlijden van Larson op de premièreavond – werd Rent een hit in de stad. Nog datzelfde voorjaar verhuisde de productie naar een tien keer zo groot Broadway-theater in een wijk die toen nog vergeven was van junkies en peepshows.

In dat theater werd Rent een succes: 5.124 keer werd de musical er opgevoerd, met een geschatte opbrengst van 280 miljoen dollar. Tot de laatste voorstelling, afgelopen zondag, was het de een na langst lopende show op Broadway, na The Phantom of the Opera. De productie kreeg een Tony-award (de hoogste onderscheiding in de Amerikaanse theaterwereld) en een Pulitzer Prize. Het themanummer, Seasons of love, werd een pophit.

Ook een filmversie werd gemaakt en overal ter wereld volgden vertaalde versies. Joop van den Ende bracht de productie in 2000 naar Nederland, Ivo van Hove regisseerde en deze krant schreef dat het die productie aan „de kracht van die oerversie” ontbrak. Nog een citaat, geschreven door recensent Henk van Gelder: „Wie het Broadway-theater verlaat, staat middenin die stad en ziet om zich heen alles waarover die jongelui in hun verkrotte buurt getuigden.”

Precies dat is wat er misliep tussen het New York op het toneel en de stad die buiten doorleefde. New York veranderde. Terwijl de personages op de bühne vaststellen dat „I’m a New Yorker – fear’s my life” hoeft de hedendaagse bezoeker van de East Village, waar het verhaal gesitueerd is, geenszins voor zijn veiligheid te vrezen. De wijk, net als vrijwel heel Manhattan, wordt bevolkt door jonge bemiddelde zakenlieden in dure appartementen. Ze komen bij voorkeur samen in hotelbars waar de kamers met gemak 500 dollar per nacht kosten. Anti-materialisme is de huidige New Yorker – gemiddelde leeftijd: 34 jaar – net zo vreemd als een leven zonder mobiele telefoon.

Al met al een heel verschil met de hiv-positieven uit het stuk die bij gebrek aan verwarming beschutting zochten in praatgroepen, zich en passant zorgen makend over de naderende uitzetting omdat de huur niet betaald kan worden. „Rent was een momentopname van New York”, zegt Jordan Kiley, die negen was toen de musical in première ging en nooit in haar leven de voorruitwassers bij de stoplichten aan het werk heeft gezien die in Rent zo worden bejubeld. „Er zijn geen krakers meer. Geen kunstenaarsgemeenschappen.” Of in ieder geval zijn die er veel minder.

Of dat de reden is dat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken? De laatste maanden was de bezittingsgraad van het theater niet meer dan 30 procent en geen enkele musical heeft het eeuwige leven. Dat weten ook de bezoekers die al jarenlang de muren van het theater op Broadway volkalken – nog zoiets wat geen enkel andere productie zou uitlokken of toestaan. De meeste kreten gaan over het verdwijnen van Rent, en komen direct uit de voorstelling. „Forget regret, or life is yours to miss”, staat er. En: „one blaze of glory that shouldn’t end”.

In de sleutelscène in Rent zaten de acteurs aan een lange tafel, het einde van het vrije leven bewenend. Benny, de huisbaas met de mobiele telefoon, klinkt twaalf jaar na dato plots profetisch: „Bohemia, Bohemia, is een denkfout in je hoofd. Bohemia is dood.”

Bekijk de laatste uitvoering van ‘Rent’ via nrc.nl/kunst