Wereldbank stopt met olieproject in Tsjaad

De Wereldbank heeft gisteren een overeenkomst met Tsjaad over de financiering van een prestigieuze oliepijplijn opgezegd. De multilaterale geldschieter verwijt de regering van Tsjaad dat het, tegen de afspraak in, weigert om de olie-inkomsten te besteden aan hulpprogramma’s voor de arme bevolking.

Het mislukken van de samenwerking vormt een flinke tegenvaller voor de Wereldbank. De pijplijn was het eerste olieproject dat de internationale instelling ooit financierde. Het als vooruitstrevend gepresenteerde project moest bewijzen dat de opbrengsten uit olie in Afrikaanse landen niet automatisch ten goede hoeven te komen aan ondemocratische of corrupte machthebbers, zoals in Angola en Nigeria.

Afgesproken werd dat de Tsjadische regering, in ruil voor een lening, 80 procent van de olie-inkomsten zou besteden aan onderwijs en gezondheidszorg, 10 procent zou in een fonds voor toekomstige generaties worden gestort. In werkelijkheid gebruikte de regering van president Idriss Déby de inkomsten onder meer voor de aanschaf van wapens. De Tsjadische regering sponsort rebellen in buurland Soedan en het regeringsleger vecht in eigen land tegen rebellen die gesponsord worden door Soedan.

In 2001 leende de Wereldbank Tsjaad 140 miljoen dollar voor de bouw van de ruim duizend kilometer lange pijplijn van Doba in Zuid-Tsjaad naar de havenstad Kribi in Kameroen. Het project, voor 40 procent in handen van het Amerikaanse ExxonMobil, kostte in totaal circa 4 miljard dollar.

De Wereldbank verklaarde gisteren dat Tsjaad de nog uitstaande 65,7 miljoen dollar aan leningen inmiddels heeft terugbetaald. Een regeringswoordvoerder in N’Djamena zei dat het besluit van de bank geen invloed heeft op de olieproductie. De pijplijn is goed voor 170.000 vaten per dag.

De Wereldbank schortte de samenwerking begin 2006 al eens op nadat de regering van Tsjaad een greep had gedaan naar de olie-inkomsten. De samenwerking werd hervat nadat N’Djamena beloofde om meer geld te besteden aan armoedebestrijding. (Reuters, AP)