Waar ligt de moraal: in de daad of in de gevolgen?

De affaire rondom oud-Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks), die bekende in de jaren ’80 betrokken te zijn geweest bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken, heeft een discussie doen oplaaien over de vraag of – en zo ja, in hoeverre – burgerlijke ongehoorzaamheid acceptabel is. Is de wet overtreden per definitie uit den boze, of kunnen er redenen zijn die bijvoorbeeld een inbraak rechtvaardigen? Of, in filosofischere termen geformuleerd: heiligt het doel soms de middelen?

De meeste politici, onder wie Duyvendak zelf, lijken daarover tamelijk eensgezind in hun oordeel: zij stellen de wet boven alles. Sommige commentatoren, zoals columniste Elsbeth Etty, vinden dit soort rechtschapenheid echter weer te ver gaan. „Duyvendak zat in 1985 fout, maar nu zit hij samen met Halsema fouter: nu noemen zij de gehoorzaamheid aan de wet onvoorwaardelijk”, schrijft Etty in NRC Handelsblad. Volgens haar bestaat er soms „een noodzaak tot zinvol en ernstig verzet tegen onrecht, als doel en middelen proportioneel zijn, zelfs als de wetgever dat illegaal verklaart”.

De discussie is met name interessant, omdat de vraag of de wet absoluut moet worden genomen of juist niet, veel verraadt over iemands morele denkwijze. Want aan de verschillende opvattingen ligt een verschillende locus van rechtvaardigheid ten grondslag. Dat wil zeggen, men verschilt op een fundamenteel niveau van mening over waar de morele waarde van een daad gelokaliseerd is: in de daad zelf of in de gevolgen ervan?

Wie vindt dat het doel de middelen heiligt, is een zogenoemd ethisch consequentialist: wat een daad ‘goed’ maakt, is wat haar consequenties zijn. Het consequentialisme is een filosofische afgeleide van het utilitarisme – een stroming waarin het begrip ‘goed’ wordt gedefinieerd in termen van nut (van het Latijnse ‘utilis’). Een van de eerste invloedrijke pleitbezorgers van het ethisch consequentialisme was dan ook de Britse utilist Jeremy Bentham (1748-1832), die stelde dat een daad moreel gerechtvaardigd was wanneer deze bijdraagt aan „het grootste geluk van het grootste aantal mensen” – ook wel het ‘grootste geluk principe’ genoemd.

Precies dat principe speelde ook een rol in de rechtvaardiging van het radicale milieuactivisme in de jaren ’80. Er werden weliswaar wetten overtreden, maar daar was een ‘groter goed’ mee gediend, vonden de activisten. Van bijvoorbeeld het stelen en openbaren van geheime ministeriële stukken zouden méér mensen profijt hebben dan dat er mensen schade van zouden ondervinden, zo luidde hun utilistische rekensom – en zou dus bijdragen aan het welzijn van het grootste aantal mensen. De invloed van het ethisch consequentialisme reikte overigens verder dan alleen de rechtvaardiging van burgerlijke ongehoorzaamheid: ook de morele acceptatie van bijvoorbeeld euthanasie en abortus, die in de jaren ’90 opgeld deed, is er aan te danken. Euthanasie en abortus werden immers gerechtvaardigd op grond van de gevolgen, namelijk dat er een lijden mee voorkomen werd.

Een van de meest prangende problemen met de consequentialistische definitie van ‘goed’ is echter dat ze zichzelf veronderstelt. Wat moet immers worden verstaan onder goede gevolgen? Als tien sloebers uit ernstige financiële nood kunnen geraken door één miljonair te beroven, is dat dan gerechtvaardigd? Robin Hood zal zeggen van wel; Dagobert Duck zeker niet. Wat men verstaat onder ‘goede gevolgen’ is dus volledig afhankelijk van iemands perspectief en belang. En dat perspectief en belang zijn weer afhankelijk van de situatie: in retrospectief zijn de radicale protesten tegen kernenergie misschien niet zo goed meer te noemen als destijds, omdat we ons ondertussen bewust zijn geworden van het klimaatprobleem. Het consequentialisme kan dus nooit zonder voorbehoud zeggen of iets goed is of niet, omdat de gevolgen – en het perspectief op de gevolgen – aan blijvende verandering onderhevig zijn.

Dit probleem maakt dat consequentialistische politici zoals Wouter Bos (PvdA), Alexander Pechtold (D66), maar ook de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama vaak worden beschuldigd van flipfloppen. Hun morele opvattingen staan immers nooit vast, maar bewegen mee met wat zij op dat moment beschouwen als de goede of slechte gevolgen van een handeling. Deze filosofische tekortkoming maakte dan ook dat Verlichtingsdenker Immanuel Kant (1724-1804) radicaal afstand nam van het utilisme en een van de meest invloedrijke protagonisten in Europa werd van een ethiek die er haaks op stond: de deontologie (of plichtenethiek, van het Griekse woord deon, wat ‘plicht’ betekent).

Kant stelde namelijk dat het onmogelijk was om de rechtvaardiging van een daad te ontlenen aan de consequenties ervan, omdat de relatie tussen daad en consequentie niet vaststaat. Uit een goede daad kan onbedoeld iets slechts voortkomen en uit een slechte daad onbedoeld iets goeds. Dat een oud vrouwtje wordt aangereden op het moment dat een voorbijganger haar helpt met oversteken, maakt zijn daad niet met terugwerkende kracht moreel verwerpelijk. En als iemand door de moord op zijn vrouw opeens de liefde van zijn leven vindt, wordt die moord niet alsnog acceptabel. De rechtvaardiging van een daad moet dus in de daad zelf liggen, stelde Kant. Sommige handelingen zijn intrinsiek goed, anderen intrinsiek slecht, zoals liegen, stelen en moorden. De deontoloog verheft morele opvattingen dus tot wet – en moreel handelen bestaat dan uit de plicht te gehoorzamen aan die wet.

De deontologische ethiek treffen we in Den Haag vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum, bij het CDA en de ChristenUnie, maar met name ook bij Kamerlid Rita Verdonk (ToN) en PVV-leider Geert Wilders. Verdonk heeft haar deontologie zelfs vervat in de politieke slogan ‘regels zijn regels’, waar ze als Vreemdelingenminister graag blijk van gaf. Zo weigerde ze rekening te houden met de consequenties (een politieke crisis) en omstandigheden (het betrof een Kamerlid) toen zij Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap ontzegde nadat was gebleken dat zij gelogen had bij haar asielaanvraag. Haar standpunt was Kantiaans: liegen mag onder geen enkel voorbehoud. En Wilders gaf vorige week nog blijk van een deontologische moraal toen hij een motie van wantrouwen indiende tegen minister Cramer (Milieu, PvdA) vanwege haar vermeende steun aan het radicale krakersblad Bluf!. De omstandigheden (had ze toestemming gegeven?) en de consequenties (haar huidige functioneren) deden er voor Wilders niet toe: het ging om het principe.

Een evident probleem met deze Kantiaanse moraal is dat ze volledig losstaat van de praktische werkelijkheid. Wat nu als er een jood in je huis ondergedoken zit, en er komt een nazi aan de deur om dat te controleren? Is liegen dan nog steeds moreel verwerpelijk? Volgens Kant wel, maar de meeste mensen zullen daar een andere morele intuïtie over hebben. Daarom worden deontologische politici rechtdoorzee, maar ook orthodox of zelfs intolerant genoemd: de werkelijkheid is minder eenduidig dan hun morele opvattingen.

Maar echt problematisch wordt het pas wanneer politici zowel consequentialistisch als deontologisch redeneren. Dat deed Wijnand Duyvendak. Hij toonde zich eerst een bekeerd deontoloog door afstand te nemen van zijn verleden en gehoorzaamheid aan de wet boven alles te stellen, maar bleek later toch weer een consequentialist: hij verliet pas de Tweede Kamer toen de gevolgen voor GroenLinks te schadelijk bleken. Dat gaf zijn boetedoening een onoprechte bijsmaak. Want wie naar believen switcht tussen principieel (het ‘goede’ staat vast) en pragmatisch (het ‘goede’ hangt af van de situatie), noemen we: een opportunist.