De Amerikaanse regering haalt tot maart volgend jaar 8.000 van de 146.000 militairen uit Irak. Dat heeft de Amerikaanse president Bush gisteren bekendgemaakt. Bush acht de troepenvermindering mogelijk omdat er volgens hem vooruitgang is geboekt in de strijd tegen de opstandelingen. In Afghanistan zal de Amerikaanse troepenmacht van 33.000 militairen juist worden versterkt met zo’n 4.500 man. (AP)