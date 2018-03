'Volkshuisvesting in gevaar'

Juristen, politici en wetenschappers waarschuwen voor een ineenstorting van het Nederlandse stelsel van volkshuisvesting. Als de poging van een corporatie slaagt uit het bestel te treden, zullen vele andere volgen.

Corporatie De Veste uit Ommen en woningstichting Den Helder willen hun status van ‘toegelaten instelling’ opgeven omdat zij stellen dat zij door het huidige kabinet fiscaal benadeeld worden bij het uitvoeren van hun taken. Minister Vogelaar (Wonen, PvdA) laat corporaties meebetalen aan de verbetering van veertig achterstandswijken. Daarnaast betalen de instellingen sinds begin dit jaar vennootschapsbelasting.

Econoom Sweder van Wijnbergen verbaast zich erover „dat zo weinig mensen beseffen dat we bij een point van no return zijn.” Corporaties kijken volgens hem „massaal” naar De Veste. „Als de woningbouwcorporatie gelijk krijgt van de rechter, voorzie ik een uittocht. Zelfs als corporaties aanbieden om onder het woningtoezicht te blijven, zoals De Veste doet, verliest de overheid haar mogelijkheden voor centrale aansturing van de volkshuisvesting.”

Hoogleraar volkshuisvesting Jan van der Schaar bespeurt „grote boosheid” bij corporaties. Hij meent dat zij te veel behandeld worden als gewone ondernemingen. „En dat zijn ze niet.”

Minister Vogelaar erkent dat over vrijwillige uittreding niets geregeld is in de wet. Paulus Jansen (SP) verwijt minister Vogelaar dat zij tot nu toe niets doet aan het juridische niemandsland. „Nu hangt alles af van de uitspraak van een rechter. Maar de mogelijkheid voor uittreding zou in alle gevallen moeten worden dichtgetimmerd.” Morgen debatteert de Tweede Kamer over het corporatiebestel.

