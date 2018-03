Voetbalsters AZ uitgeschakeld

NIS, 10 sept. De voetbalsters van AZ zijn uitgeschakeld in het toernooi om de UEFA Cup. De vrouwen wonnen gisteren in hun laatste groepsduel overtuigend met 4-1 van gastclub ZFK Masina Nis, maar dat was niet genoeg voor een Europees vervolg. Concurrent Glasgow City versloeg Narta met 11-0 en gaat daardoor op doelsaldo door naar de volgende fase. ”Als je zelf zó goed speelt als vandaag en toch tweede wordt in de poule, dan is dat een enorme klap”, zei AZ- trainer Ed Engelkes.