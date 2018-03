Vluchteling in Sydney

Stervende kinderen te midden van nieuwsgierige dagjesmensen en lunchende zakenlieden. In het Olympic Park in Sydney staat sinds vorige week een echt vluchtelingenkamp. Compleet met canvastenten, voedsel en medicatie. Het kamp, opgezet door Artsen Zonder Grenzen, moet het begrip in de westerse wereld voor de situatie waarin vluchtelingen verkeren, vergroten.

De afgelopen vijf dagen hebben bijna duizend mensen het kamp bezocht. Een gratis tour inclusief gids duurt 45 minuten. Ook is het kamp op eigen gelegenheid te bezoeken. Volgende week verhuist het vluchtelingenkamp naar een winkelcentrum in Sydney, daarna is het te zien in Canberra.