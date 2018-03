Vier doden en miljardenschade in Cuba door `Ike`

Havana, 10 sept. Orkaan Ike heeft gisteren het vasteland van Cuba verlaten en bevindt zich nu boven de Golf van Mexico. In Cuba vielen maandag vier doden door de storm. Het was voor het eerst in jaren dat een orkaan dodelijke slachtoffers maakte op het eiland, waar de autoriteiten altijd uitgebreide voorzorgsmaatregelen nemen bij dit soort natuurgeweld. De economische schade wordt door de Verenigde Naties geschat op drie à vier miljard dollar. Naar verwachting zal Ike boven zee aan kracht winnen en boven de Amerikaanse staat Texas weer aan land komen.