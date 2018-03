Verscheurd Oekraïne

De Europese Unie heeft gisteren de deur voor Oekraïne half opengezet – en dat is het voorlopig. Of het land ooit het gewenste lidmaatschap van de EU verwerft, blijft een open vraag. Maar nauwe betrekkingen zitten er wel in, gezien het associatieverdrag dat Oekraïne werd aangeboden. Dat is voordelig voor de handel en vergemakkelijkt reizen naar de lidstaten van de EU.

Eveneens van betekenis is dat de EU Oekraïne voor het eerst duidelijk een Europees land heeft genoemd, zoals de Franse president Sarkozy onderstreepte – het gaat hier om een erkenning van het een na grootste land van Europa, grenzend aan vier lidstaten van de Unie. Het belang is overigens niet eenzijdig: Oekraïne is een belangrijk doorvoerland voor gas en olie uit Rusland richting Midden- en West-Europa. Wat de betekenis van deze geografische erkenning echt inhoudt, zal wellicht blijken als de Russen hun opvatting dat de Krim eigenlijk Russisch is, hoewel dit schiereiland in 1954 door de Sovjet-Unie aan Oekraïne is toebedeeld, kracht bijzetten.

De Oekraïense president Joesjtsjenko had graag de toezegging gekregen dat zijn land op termijn – in 2020 – volwaardig lid van de EU zou kunnen worden. Maar dat zat er onder de huidige omstandigheden niet in, ondanks de steun die hij hiervoor kreeg van Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Baltische staten en Zweden. Middenin het moeizame en nog onvoltooide proces om de kwestie-Georgië met Rusland min of meer te regelen, kan de EU zich niet veroorloven de verhouding met de Russen verder te verkillen door de voormalige Sovjetrepubliek Oekraïne zo opzichtig het westerse kamp binnen te loodsen. Dat besef bestond trouwens al eerder, in april van dit jaar, dus nog voor het conflict in Georgië, toen Europese landen het Amerikaanse streven om Oekraïne (en Georgië) tot de NAVO te laten toetreden, feitelijk voor onbepaalde termijn blokkeerden.

Een goede reden om Oekraïne niet tot het Atlantisch bondgenootschap toe te laten, was ook dat de bevolking daar in meerderheid niet voor voelt – en dat is toch een eerste voorwaarde. Met het lidmaatschap van de EU ligt dat anders; ook het pro-Russische deel van de Oekraïners is daar, uit welbegrepen eigenbelang, voor geporteerd. Het is wrang voor Oekraïne dat het zijn westerse aspiraties voorlopig moet bijstellen. Maar logisch is het besluit van de EU wel.

Oekraïne zal om te beginnen in eigen huis orde op zaken moeten stellen. Het politiek verscheurde land, waar president Joestsjenko en premier Timosjenko weinig nalaten om elkaar tegen te werken en waar de pro-Russische ex-president Janoekovits de grootste partij aanvoert, wacht waarschijnlijk vervroegde verkiezingen. Het ligt voor de hand dat de nieuwe regering een meer op Rusland gerichte koers zal varen. Wat dat voor de betrekkingen met de Europese Unie betekent, staat te bezien. Het zal niet in de laatste plaats afhankelijk zijn van de wijze waarop de relatie tussen Rusland en de EU zich nu verder ontwikkelt.