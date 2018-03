De orkaan Ike heeft gisteren op Cuba veel schade aangericht. Er vielen zeker vier doden en de orkaan verwoestte of beschadigde tienduizenden huizen en plantages. Ook in hoofdstad Havana stortten panden in. Ike raasde maandag over het oosten van het eiland. De Verenigde Naties schatten de schade op Cuba op 3 miljoen tot 4 miljoen dollar.