Twijfel aan intenties terreurverdachten

Was het achteraf bezien misschien onnodig om miljoenen vliegtuigpassagiers voortaan te verbieden vloeistoffen mee te nemen in hun handbagage? Deze maatregel werd op de meeste luchthavens van kracht in augustus 2006, nadat de Londense politie in een grootscheepse actie een groep jonge Britse islamitische radicalen had opgepakt. Volgens de politie hadden ze aanslagen beraamd op een aantal trans-Atlantische vluchten, waarbij ze onschuldig ogende plastic flessen wilden gebruiken die waren gevuld met het explosieve waterstofperoxide.

Een jury bevond maandag echter in de slotfase van het proces tegen acht verdachten slechts drie van hen schuldig aan plannen om grote zelfmoordaanslagen te plegen. De jury kon het er niet over eens worden, of er voldoende bewijs was voor de specifieke beschuldiging dat het drietal en de vijf andere mannen plannen hadden beraamd voor zelfmoordaanslagen met explosieven in plastic flessen tijdens vluchten.

Ook twijfelden de juryleden aan de bedoeling van de afscheidsvideo’s, die de mannen kort voor hun arrestatie hadden opgenomen. De leider van de groep, de 27-jarige Abdulla Ahmed Ali, een van de drie schuldig bevonden verdachten, verklaarde daarin onder meer: „Sjeik Osama heeft jullie vele malen gewaarschuwd dat jullie onze gebieden moeten verlaten, of jullie zullen worden vernietigd. Nu is de tijd voor jullie aangebroken om te worden vernietigd.” De verdachten zelf zeiden dat de video’s slechts waren bestemd voor een documentaire, waar Ali aan zou hebben gewerkt.

Het oordeel van de jury betekende een zware tegenslag voor de politie en de terreurbestrijding. Die hadden vooraf verklaard dat ze nog zelden zulk overtuigend bewijsmateriaal hadden vergaard als in dit geval. De jury kwam echter tot een ander oordeel. De jury heeft veel waarde toegekend aan de ontkenning van de verdachten. Ze zeiden dat ze onrust wilden stoken en door middel van een stunt wilden laten zien dat moslims niet met zich laten sollen. De drie die wel schuldig werden bevonden hadden al ingrediënten voor de vervaardiging van explosieven verzameld.

De aanklager zal vermoedelijk gebruik maken van de mogelijkheid een nieuw proces aan te vragen. De beraadslagingen van deze jury waren niet onder optimale omstandigheden verlopen. Hun overleg werd enkele weken door vakantie onderbroken en ziekte en afwezigheid van sommige juryleden zorgden voor vertraging en een nogal verbrokkeld overleg.

Pijnlijk voor de politie was intussen ook dat een zekere Mohammed Gulzar, die volgens de aanklager een sleutelrol bij de plannen speelde, als enige van het achttal zelfs werd vrijgesproken. De Britse media meldden dat als het aan de Britse terreurbestrijders had gelegen, ze de verdachten graag nog langer hadden geschaduwd alvorens tot arrestatie over te gaan. Dan zouden ze meer tijd hebben gehad om bewijzen te verzamelen. De Amerikaanse autoriteiten, met wie de Britten hun informatie hadden gedeeld, drongen echter aan op de snelle arrestatie van een contact van Ali in Pakistan, Rashid Rauf. Ook de Britten gingen toen tot actie over.

Voor Britten is het belangrijk om zo lang mogelijk bewijs te verzamelen door het complot zo laat mogelijk op te blazen, zei professor Michael Clarke van de defensiedenktank Royal United Services Institute tegen de BBC. „Voor de Amerikanen geldt dat wanneer je een complot ziet, je het meteen breekt.”

Het proces voor de rechtbank van Woolwich in het zuidoosten van Londen bracht intussen belangrijke details aan het licht. Zo was Ali vooraf lang in Pakistan geweest. Hij bezocht er onder meer trainingskampen voor militante moslims. Volgens de politie had hij daarbij contact met leden van het terroristische netwerk Al-Qaeda. Na terugkomst in Londen begon Ali, afgestudeerd in de informatica, ingrediënten te verzamelen voor de fabricage van bommen.

Wat de uitkomst van een vervolg van het proces ook zal zijn, het is onwaarschijnlijk dat de beperkingen op vloeistoffen bij vliegreizen worden afgeschaft of verzacht. De Amerikaanse FBI besloot de proef op de som te nemen met een oud, afgedankt vliegtuig. Het kostte de specialisten geen moeite het vliegtuig te laten ontploffen op de manier die de Londense verdachten volgens de aanklager hadden willen gebruiken.