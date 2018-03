Twee keer Nederlands goud en dopinggeval tijdens Paralympics

PEKING. Pieter Gruijters heeft gisteren op de Paralympische Spelen in Peking het goud gewonnen bij het speerwerpen. Het was de tweede gouden medaille voor de Nederlandse ploeg. Zwemster Mirjam de Koning won eerder op de dag de titel op de 100 meter rugslag. De Pakistaanse gewichtheffer Naveed Ahmed Butt is de eerste sporter bij de Paralympics die positief reageerde bij een dopingtest. Hij is gisteren per direct uit de ploeg gezet en is voor twee jaar geschorst. In zijn urine werden sporen van een verboden spierversterkend middel aangetroffen. Oscar Pistorius mag zich de snelste man ter wereld zonder benen noemen. De Zuid-Afrikaanse atleet rende gisteren op zijn kunstbenen van carbon naar het goud op de 100 meter in 11,17 seconden. Pistorius dwong eerder via het sportgerechtshof CAS af dat hij als minder valide atleet mocht meedoen op de Olympische Spelen. Hij slaagde er alleen niet in de limiet te lopen op de 400 meter.