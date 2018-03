Een rechtbank in Marokko heeft maandag de blogger M. Erraji tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens gebrek aan respect voor de koning. Hij werd donderdag opgepakt na de publicatie van een artikel onder de kop De koning moedigt het volk aan tot steuntrekkerschap’ waarin hij de sociale politiek van koning Mohammed VI kritiseerde. Erraji is de eerste Marokkaanse blogger die is veroordeeld. (NRC)