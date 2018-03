Twee debutanten op shortlist van Booker Prize

Rotterdam, 10 sept. De jury van de Booker Prize heeft twee debutanten genomineerd en de jongste romans van oud-winnaars Salman Rushdie en John Berger gepasseerd. Rushdie was de grote favoriet, maar juryvoorzitter John Portillo verklaarde gisteren dat er maar kort over The Enchantress of Florence was gesproken: het boek ”was gewoon niet goed genoeg”. De jury was beter te spreken over Aravind Adiga (The White Tiger), Sebastian Barry (The Secret Scripture), Amitav Ghosh (Sea of Poppies), Linda Grant (The Clothes on Their Backs), Philip Hensher (The Northern Clemency) en Steve Toltz (A Fraction of the Whole). Toltz en Adiga zijn debutanten. Portillo benadrukte dat de gekozen boeken vooral ”intensely readable” en ”page-turning” moesten zijn. De roman van Toltz werd in deze krant geprezen om zijn ”prachtzinnen en rake observaties”. Na het wegvallen van Rushdie zijn nu Adiga en Barry de favorieten voor de prijs van 50 duizend pond die op 14 oktober wordt uitgereikt.