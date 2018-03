tv nieuws en documentaires

tv nieuws en documentairesMacedonië-Nederland RTL4, 20.00-22.40u. Rechtstreeks verslag van de kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Gelukkig is nieuwe keeper Maarten van Stekelenburg– ondanks zijn rode kaart van afgelopen weekeinde tegen Australië – gewoon van de partij. Nu nog hopen dat de verdediging wat minder slordig is.======Dutch national football team players (L-R:) Denny Landzaat, Ryan Babel, Tim de Cler, Ruud van Nistelrooy, goalie Maarten Stekelenburg, Mark van Bommel and Jan Kromkamp appear during a training 25 May 2006 at the Juan Antonio Samaranch stadium in Lausanne. The Netherlands national football team is having a training camp in preparation for the 2006 World Cup. AFP PHOTO FABRICE COFFRINI

