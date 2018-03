tv andere aanraders

Alleen nog een manNet 5, 21.30-22.30u.

Drie vrouwen hebben alles goed voor elkaar in hun leven: leuke baan, leuke kinderen, leuke vrienden. Ze zoeken alleen nog een man. De mannen die op hun oproep reageerden bleken van Boer zoekt vrouw-achtige schutterigheid, wat het programma sympathiek maakt. Deze week vaart Bernadette met haar mannen op een zeilschip de Waddenzee over. Karin laat zich verleiden door één van haar mannen en voor Jantina vliegt een aanbidder de hele wereld over.

Dat kan beterNed.2, 22.50-23.25u.

Tweede aflevering van nieuw programma over de wens om alles nog een stukje beter te maken. Presentator Pieter van der Wielen kijkt samen met deskundigen op luchtige en soms diepgravende, maar altijd wetenschappelijk verantwoorde wijze naar problemen in ons dagelijks leven. We hebben groot vertrouwen in de wetenschap, maar sommige dingen had de natuur weleens wat beter mogen regelen. Waarom kunnen we, bijvoorbeeld, niet gewoon eten zonder dik te worden?