Trichet: financiële crisis houdt aan

Brussel, 10 sept. De internationale financiële crisis in de wereld zal nog wel even aanhouden en de wereld moet daar rekening mee houden. ”Het is een ontwikkeling die verder gaat en aanhoudt”, zei president Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank vandaag in het Europees Parlement. De ECB gaat ervan uit dat de groei het tweede en derde kwartaal van dit jaar nog zwak is, maar volgend jaar zal aantrekken.