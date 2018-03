Toneelgezelschap d`Electrique stopt

AMSTERDAM. De voorstelling Lex, met Frank Lammers en Anna Schoen, zal de laatste zijn van toneelgezelschap d`Electrique. Na het besluit van het Fonds voor Podiumkunsten de groep geen subsidie meer toe te kennen, stopt het gezelschap na 25 jaar. Dat maakte het gezelschap gisteren bekend. D`Electrique sluit af met het meest recente toneelstuk van Ko van den Bosch: Lex, een pathologische komedie. Het is een absurde, fysieke en beeldende theatervoorstelling met net genoeg tekst om Lex onbegrijpelijk te maken. De voorstelling gaat op 9 oktober in première en is tot en met 20 december te zien in de Nederlandse theaters.