Voor 2-3 personen:250 gram (dagverse) tofu400 gram geroosterde of gekookte bieten80 gram sjalot, gepeld en gehalveerd3 eetlepels sherryazijnzout en versgemalen zwarte peper3 eetlepels walnotenolie3 eetlepels olijfolie extra vergine2 eetlepels middelfijn gesneden gladde peterselie2 eetlepels fijngesneden bieslook2 handjes gepelde halve walnoten

Voor nieuwe lezers van deze rubriek even de mededeling dat verse tofu die gekocht is bij een Chinese supermarkt of de betere Indische toko, heel veel lekkerder is dan voorverpakte, lang houdbare tofu die in biologische winkels wordt verkocht. Een vers stuk tofu heeft een zachte textuur, glanst als zijde, is sappig en niet zuur van smaak. Voorverpakte tofu mist helaas al die kwalificaties. Om de rauwe-bonensmaak van verse tofu te verwijderen moet de tofu voor gebruik worden geblancheerd alvorens over te gaan tot bereiding. Tofu met bietjes vormt een lekkere en voedzame salade.

Bereiding: Snijd het stuk tofu in vingerdikke plakken en snijd vervolgens elke plak in zes handzame blokjes. Blancheer ze in kokend en lichtgezouten water tot de blokjes naar de oppervlakte komen. Schep ze uit de pan en laat ze goed uitlekken. Verwijder intussen de schil van de bieten en snijd de knollen in plakken en stukken van gelijke dikte en grootte als de tofu. Halveer de sjalotten en snijd ze in ragfijne sliertjes. Breek de walnoten in stukjes. Doe de azijn in een ruime slabak, voeg zout en peper naar wens toe en roer alles door elkaar tot het zout is opgelost. Roer beide soorten olie erdoor en proef of de verkregen dressing fris van smaak is; voeg zonodig nog een drupje azijn toe. Schep bietjes en tofu door de dressing samen met peterselie, bieslook en noten. Een variant op deze combinatie is de walnotenolie achterwege te laten, 6 eetlepels olijfolie extra vergine te gebruiken voor de dressing en daar nog een volle dessertlepel geraspte mierikswortel (uit een potje) door te roeren. Vervang de walnoten in dat geval door wat kapperbessen of enkele cornichons (piepkleine, zure augurkjes).

FLORINE BOUCHER

