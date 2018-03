The Lancet schrapt urologenartikel

Rotterdam. Wegens vermoedelijke vervalsingen en het onvolledig informeren van deelnemende patiëntes heeft de redactie van het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet een artikel uit 2007 `teruggetrokken`. Het betekent dat het onderzoeksverslag uit de wetenschappelijke literatuur verdwijnt, alsof het onderzoek nooit is uitgevoerd. Het gaat om onderzoek van artsen van de universiteit van Innsbruck. Uroloog prof. dr. Hannes Strasser haalde spierstamcellen uit de bovenarm van incontinente patiëntes en spoot die in de sluitspier rond hun urineleider. Met uitstekend resultaat. Er ontstonden echter twijfels en er kwam onderzoek. Inspecteurs van het Oostenrijkse ministerie van onderwijs betwijfelen nu of het onderzoek zoals dat in The Lancet is beschreven ooit heeft plaatsgevonden.