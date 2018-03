Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over een woonpark in Lelystad dat wordt gebouwd naar Amerikaans voorbeeld: veilig wonen in een afgesloten park, compleet met golfbaan, een clubhuis en een parkmanager. Dit weekend konden aspirant-kopers door de eerste vier huizen wandelen om een beeld te krijgen van het ‘Nieuwe Wonen’. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Reportage over Frans (59), bij wie twee jaar geleden de ziekte van Alzheimer werd vastgesteld. Nederland telt in totaal zo'n 12.000 jong dementerenden. Bij mensen onder de 65 jaar wordt eerder aan een burn-out of een midlifecrisis gedacht dan aan Alzheimer. Onderzoekers vragen daarom meer aandacht voor de ziekte om sneller tot een diagnose te komen. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova. De wis- en natuurkundige Robbert Dijkgraaf, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, licht het belang toe van de proef met de deeltjesversneller van de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN); minister van Landbouw Gerda Verburg gaat in debat met Liesbeth van Tongeren (Greenpeace) over de stenenstortacties van de milieubeweging in de Noordzee. Verder een reportage over de vertaalproblemen tussen de Amerikaanse militairen in Afghanistan en de plaatselijke bevolking. Ned.2, 22.15-22.55u.

praatprogramma

De wereld draait door. Presentator Robert ten Brink licht zijn tv-programma Moment van de Waarheid toe, schrijver Herman Brusselmans vraagt aandacht voor zijn nieuwste boek, popkenner en publicist Leo Blokhuis zit op de ‘stoel van Steinz’. Matthijs van Nieuwkerk krijgt hulp van Jort Kelder. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Rudi Dekkers is te gast naar aanleiding van zijn boek De Vliegende Hollander. In dit boek vertelt hij over zijn vliegschool in Mallorca waar Mohammed Atta en Marwan Al Shehhi, de piloten die met gekaapte Boeings het WTC invlogen, hun vliegbrevet hebben gehaald. Ned.1, 23.05-0.00u.

documentaire

9/11: The day the world changed. Deze BBC-documentaire reconstrueert de gebeurtenissen op 11 september aan de hand van persoonlijke getuigenissen van mensen die op die dag in de Twin Towers aan het werk waren en aan de hand van de officiële verslagen van de Federal Aviation Authority en het ‘9/11 Commission Report’. België 2, 22.40-0.20u. en RTL 5, 22.40-0.30u.

De Ära Tony Blair. Eerste deel van tweedelige documentaire over het 10-jarig premierschap van de Labour-politicus Tony Blair. Arte, 21.00-22.55u.

informatief

Dat kan beter. Serie populair-wetenschappelijke programma’s waarin specialisten zich over een probleem buigen. Afl.2 : Slecht eten kan beter. M.a.w. wat zou het toch fijn zijn als je je zonder bedenkingen zou kunnen volstoppen met lekkere, vette en ongezonde dingen zonder rekening te hoeven houden met de slechte gevolgen. De deskundigen: hoogleraar diabetologie Hanno Pijl, hoogleraar voedingsleer Martijn Katan en klinisch psycholoog Tatjana van Strien zoeken naar oplossingen voor de eet-hedonist. Ned.2, 22.50-23.25u.

Profiel: Baantjer. Appie Baantjer, schepper van inspecteur de Cock , wordt 85. Hij schreef onlangs het zeventigste deel van de succesvolle serie. Baantjer was zelf politieman in Amsterdam. Een portret van de ‘diender’ aan de hand van verhalen van oud-collega’s en misdaadverslaggevers. Na zijn werk op de woelige Amsterdamse Wallen trok Baantjer zich terug in zijn privéleven. Ned.2, 23.25-0.00u.

Who do you think you are? Programma over genealogie: bekend persoon zoekt naar zijn wortels. Vandaag met chef-kok Ainsley Harriott. Hij dacht dat hij afstamde van slaven in West-Indië, maar dat blijkt bepaald niet het geval te zijn. BBC 1, 22.00-23.00u.

amusement

Eet smakelijk! VVD-politicus Frits Huffnagel en VVD-raadslid Arjen Lakerveld koken met kok Leon Mazairac een verantwoorde maaltijd met biologische ingrediënten uit de streek. Ned.3, 21.55-23.30u.

drama

Silent witness. Britse politieserie rond drie forensisch pathologen. Vandaag gaan ze op zoek naar de identiteit van een zwarte jongen die ernstig is mishandeld en daarna in de rivier gegooid. Het onderzoek leidt naar een West-Afrikaanse kerk in de omgeving waar duivelsuitdrijvingen plaatsvinden. Ned.1, 21.20-23.05u.

sport

NOS Sportjournaal. Voetbal: vooruitblik op de WK- kwalificatiewedstrijd Macedonië-Nederland. Wielrennen: de Vuelta. Ned.1, 18.45-18.55u.

NOS Paralympische Spelen. Samenvatting van de wedstrijden van vannacht en vandaag tijdens de Spelen voor gehandicapten in Peking. Ned.2, 19.20-19.55u. en op BBC 2, 20.00-21.00u.

RTL Voetbal. Liveverslag van de kwalificatiewedstrijd Macedonië-Nederland voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. RTL 4, 20.00-22.40u.

Paralympics. Aandacht voor wheelen, wielrennen (o.m. tandem) en zwemmen, vrije slag. BBC 2, 20.00-21.00u.

NOS Sportjournaal. Samenvatting en nabeschouwing van de WK-kwalificatiewedstrijd Macedonië-Nederland. Ned.3, 22.30-22.45u.