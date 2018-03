Te veel waardigheid voor de schijnwerper

Hij was al Amerikaans president en tweemaal god, binnenkort speelt hij zelfs Nelson Mandela. Acteur Morgan Freeman (71), deze week te zien in het actiespektakel Wanted, is al bijna twintig jaar Hollywood’s wijze oude man. Speelt hij een schurk, zoals recent in The Score en Lucky Number Slevin, dan geloof je dat niet echt. Je ziet hem liever als de oude vos die de held observeert en met enkele troostrijke woorden overhaalt het goede te doen. Een ideale biechtvader.

Maar zoals het gaat met biechtvaders: over hún innerlijke leven kom je weinig te weten. Recent wekte het grote verbazing dat de roddelpers in dit tijdperk van universele surveillance niet wist dat Freeman al sinds december 2007 in een scheiding was verwikkeld. Dat werd pas bekend nadat Freeman, liefhebber van snelle auto’s, begin augustus driemaal over de kop sloeg in een oude Nissan Maxima en daarbij schouder, arm en elleboog brak. De Nissan bleek eigendom van zijn bijrijder Denaris Meyer, ‘een vriendin’. Hadden de paparazzi de scheiding gemist omdat Freeman zo discreet opereert? Of willen ze eigenlijk zijn geheimen niet weten?

Morgan Freeman werd in 1937 geboren in Memphis, Tennessee, als zoon van een schoonmaakster en een alcoholische kapper. Op zijn achtste stond hij al op het schooltoneel, op zijn twaalfde won hij in Mississippi een wedstrijd voor beste schoolacteur. Na een mislukte poging gevechtspiloot te worden – hij haalde op zijn 65ste alsnog zijn vliegbrevet – en een mislukt verblijf in Hollywood week hij begin jaren zestig uit naar het liberale New York, dat ruimte bood aan zwart talent. Na talloze klusjes als zanger, danser en acteur in het undergroundtheater brak Freeman in 1967 door met de productie The Niggerlovers als de zwarte gids van een schuldbewust blanke liberaal. Freeman’s leven was in die periode turbulent: hij kreeg vier kinderen bij drie vrouwen, dronk stevig en gebruikte ‘elke denkbare drug behalve heroïne’ zonder dat het afbreuk deed aan zijn werklust en ambitie.

Begin jaren zeventig liet hij de blackploitation aan zich voorbij gaan, de hausse aan films over coole zwarte gangsters, dealers en pooiers. Freeman was al een gevestigde naam, welvarend door rollen in een soapserie en het kinderprogramma The Electric Show, een voorloper van Sesamstraat. Met groeiende weerzin en alleen voor het geld. Hij won een prijs op Broadway, kreeg bijrollen als oude bajesklant in de films Attica en Brubaker, maar voor zijn echte doorbraak moest hij in 1981 nog door een heftige midlifecrisis en twee werkloze jaren.

Freeman werd geheelonthouder, waarna zijn filmrollen frequenter en groter werden tot hij in 1987 een Oscarnominatie kreeg als charismatische pooier in de film Street Smart. Pauline Kael, koningin van de filmkritiek, noemde hem ‘the greatest American actor’, criticus Roger Ebert ‘De Niro en Pacino in hun beste dagen’. Het bleef niet onopgemerkt, en twee jaar later volgen de rollen die zijn reputatie vestigden: de stoïcijnse chauffeur Hoke in Driving Miss Daisy en de al even stoïcijnse sergeant Rawlins in burgeroorlogfilm Glory.

Freeman is niet bitter over die late doorbraak: weinig mannen van 71 jaar kunnen tenslotte zeggen dat ze zich op het hoogtepunt van hun carrière bevinden. Slachtoffer van racisme? Dat was vroeger, nu bestrijd je dat het beste door er niet over te jengelen. „Ik noem jou niet langer een blanke man en vraag jou me niet langer een zwarte man te noemen”, suggereerde hij in een tv-interview.

Kritiek op chauffeur Hoke in Driving Miss Daisy gleed van hem af. Een Uncle Tom, luidde het verwijt, zo’n bescheiden oude neger die zich hoofdschuddend laat koeieneren door zijn kiftende joodse bazin. Voor Freeman telde alleen dat Hoke waardigheid uitstraalde, anders dan de zwarte karikaturen in de films waarmee hij opgroeide. „Ik weiger mijn familiegeschiedenis te reduceren tot kreunende zwarten, dubbelgevouwen onder een baal katoen”, zei hij recent. „Ik wil gewoon dat ze mij zien.” Dat is gelukt, want Freeman heeft relatief weinig rollen gespeeld die voor een zwarte man zijn geschreven. In de rampenfilm Deep Impact is hij de eerste ‘vanzelfsprekende’ zwarte president op het witte doek: zijn huidskleur speelt gewoon geen rol.

Freeman kreeg in 2004 een Oscar voor beste bijrol in het boksdrama Million Dollar Baby, als vertrouweling van trainer Clint Eastwood, die hij in 1992 al secondeerde in de western Unforgiven. Een Oscar voor beste acteur ligt minder voor de hand. Freeman’s plaats is één stap buiten de schijnwerper, want hij is een man van reflectie, niet van actie. Die in wezen trotse houding irriteert wanneer hij zelf een film draagt. Zoals in Ten items or less. Voor een hoofdrol is hij te ongrijpbaar en onaantastbaar: zijn waardigheid zit hem dan in de weg.

De film Wanted gaat deze week in première.