Strijd om ontslagrecht krijgt staartje

De polder heeft zijn goede werk verricht.

Van een afstandje lijkt het verloop van de ruzie over het ontslagrecht vertrouwd: Eén van de sociale partners wil iets, de andere kant verklaart zich onverzettelijk tegen, publiekelijk verwijt men elkaar kortzichtigheid en wordt gedreigd met het einde van de overlegcultuur, en ondertussen wordt in stilte aan een oplossing gewerkt.

Toch is het dit keer anders, zegt vakcentrale MHP. Want de derde vakcentrale van Nederland, die het hoger opgeleide personeel vertegenwoordigt, wist niets van het akkoord dat vakcentrale FNV begin deze week sloot met ondernemingsvereniging VNO-NCW. „Het is bij mijn weten nog nooit voorgekomen dat een dergelijk akkoord is gesloten zonder overleg met de andere sociale partners. Het is een schending van de Nederlandse afsprakencultuur”, zegt voorzitter Richard Steenborg van de vakcentrale.

Er was wel reden om de MHP bij het overleg te betrekken. De 160.000 leden van de aangesloten bonden hebben gemiddeld hogere inkomens dan de leden van de FNV-bonden. En het akkoord treft alleen werknemers met inkomens boven de 75.000 euro. De ontslagvergoeding van van ongeveer één maand per dienstjaar wordt in hun geval gemaximeerd op een jaarsalaris.

De voornaamste bezwaren van de MHP zijn, zegt hij, inhoudelijk. „Het gaat uiteindelijk om de arbeidsparticipatie en om Nederland als kenniseconomie klaar te stomen voor de toekomst. Dit akkoord heeft voor dit hogere doel geen enkele toegevoegde waarde.” Het voorstel heeft in de praktijk bovendien vooral gevolgen voor oudere werknemers. „Die zet je niet zomaar bij het oud vuil.” FNV en VNO-NCW werpen tegen dat het akkoord de weg vrij maakt voor het najaarsoverleg. Daar kunnen dan over die onderwerpen afspraken worden gemaakt.

Ook de Christelijke vakcentrale CNV wijst het akkoord af. „Werknemers schieten niets op met deze deal. Er wordt niets gedaan voor flexwerkers en mensen die langs de kant staan. En hoe je het ook wendt of keert, het ontslagrecht wordt versoepeld”, aldus voorzitter René Paas in een verklaring.

Minister Bos (Financiën, PvdA) toonde zich gisteren erg ingenomen met het akkoord. „We hebben nu geen eindeloos gedoe meer over het ontslagrecht. Dit klinkt mij als muziek in de oren.” Hij gaat ervan uit dat de bonden nu ook zullen zorgen voor loonmatiging. Hij verwacht dat CNV en MHP zich uiteindelijk achter het akkoord zullen scharen. „Als het poldermodel werkt, kunnen er hele mooie dingen uit voortkomen.” Bos zei dat het kabinet er nu goed voorstaat. Na volgens hem soepele begrotingsbesprekingen binnen het kabinet zal dinsdag „een mooie Miljoenennota” worden gepresenteerd.

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) benadrukte gisteren in veel woorden dat hij tevreden is dat de sociale partners hiermee zijn gekomen. Het „vormt een goede basis voor verder overleg”. Maar volgens hem is het akkoord niet het einde van de discussie over de versoepeling van het ontslagrecht.

