Steun funest voor geloof in vrije markt

Henry Paulson is niet van plan om de wereld te redden. De Amerikaanse minister van Financiën heeft de steunoperatie voor de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac deels gerechtvaardigd door – terecht – te verwijzen naar de wereldwijde schade die een ineenstorting van deze twee semioverheidsinstellingen zou kunnen veroorzaken. Maar het onbedoelde gevolg zou wel eens het tegenovergestelde kunnen zijn van wat de vroegere topman van Goldman Sachs beoogt (en waar hij zijn rijkdom aan te danken heeft): steeds meer aan banden gelegde markten.

Als de reacties op de aandelenbeurzen maatgevend zijn, stemmen beleggers met de steunoperatie in. Van Hongkong tot Manhattan zijn de koersen gestegen. Daarnaast zijn de marges van de zogenoemde ‘credit default swaps’ (een soort kredietverzekeringen) kleiner geworden, als gevolg van de veronderstelling dat het nu makkelijker zal worden om aan kredieten te komen.

Maar de obligatiemarkten waren minder uitgesproken. De steunoperatie werd voor een deel zó in elkaar gezet dat de buitenlandse obligatiehouders, waarvan de Verenigde Staten afhankelijk zijn, worden ontzien. Maar de operatie gaat ten koste van de aandeelhouders van Fannie Mae en Freddie Mac. De buitenlandse beleggers lijken niet bepaald dankbaar. De rendementen zijn over het algemeen gestegen, hetgeen een weerspiegeling is van de vrees dat de steunoperatie de inflatie kan aanwakkeren en de dollarkoers kan ondermijnen.

China en Japan zijn – met respectievelijk meer dan 300 miljard en 200 miljard dollar – de twee grootste buitenlandse bezitters van Amerikaanse staatsobligaties. Beide landen kennen een omvangrijk overschot op de betalingsbalans. Hun dilemma – ongetwijfeld vergroot door Amerikaanse diplomatieke druk om de VS te blijven steunen – is of ze moeten blijven doorgaan met het besteden van deze overschotten aan de aanschaf van Amerikaanse staatsobligaties.

De overheidsgarantie zou buitenlanders meer vertrouwen kunnen geven in de instanties die verantwoordelijk zijn voor de staatsobligaties. De aanvankelijk stijging van de rendementen kan een teken zijn dat buitenlanders zich zorgen maken over de toenemende rol van de Amerikaanse overheid in gekwelde onderdelen van wat ooit de privésector was.

Het overheidsingrijpen kan ook de antimarktsentimenten doen toenemen, die tijdens deze financiële crisis toch al steeds sterker zijn geworden bij iedere staatsinterventie om verliezen in de privésector op te vangen. In Italië aarzelt de Berlusconi-gezinde pers niet om naar de reddingsoperatie voor de Amerikaanse hypotheekbanken te verwijzen ter rechtvaardiging van het door de staat verordonneerde steunplan voor Alitalia.

De volgende keer dat een Amerikaanse regering de EU of de opkomende markten de les leest over protectionistische neigingen, kunnen zij in koor „Fannie Mae en Freddie Mac” roepen. Waarom zouden Franse boeren of Italiaanse industriëlen de Amerikaanse propaganda voor het wonder van de vrije markt nog serieus nemen?

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com