Starters branden van iedereen het snelst op

Rotterdam, 10 sept. - Eerst kreeg hij griep, toen longontsteking, daarna pfeiffer en toen lag hij er een vol jaar uit. Een totale meltdown, noemt hij het. „Zelfs de telefoon pakken was te veel, daar moest ik een avond van bijkomen.”

Arend, nu dertig jaar, brandde tijdens het tweede jaar van zijn promotieonderzoek in de biologie helemaal op. Hij wil liever niet met zijn achternaam in de krant, hij is bang voor negatieve associaties.

Hij kon het zien aankomen. Hij at slecht, rookte te veel, dronk te veel, werkte te hard. Hij ging slechter slapen, kreeg paniekaanvallen. „Maar ik moest eerst over de kop gaan voordat ik mezelf kon overtuigen dat het zo niet ging. Ik kreeg signalen genoeg.”

Mensen met burn-out zijn fysiek en mentaal uitgeput, volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoogopgeleiden, en dan vooral vrouwen, lijken opvallend vaak burn-outs te krijgen. Een probleem dat vaak voorkomt bij een eerste baan, lijkt het.

Dat beeld klopt, blijkt uit cijfers van het CBS. Van de mensen tussen 25 en 34 jaar had in 2004 12 procent burn-outklachten, het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieën. In 2000 was dat nog maar 6 procent. Iets meer vrouwen dan mannen hadden in dat jaar last van burn-out: 11 tegen 10 procent.

Dat opbranden vooral een probleem onder hoogopgeleiden is, klopt echter niet. Mensen met een vmbo-opleiding hebben het meeste last van burn-out, gevolgd door mensen met niet meer dan de basisschool. Het CBS merkt op dat werkdruk, zeggenschap en ontplooiingsmogelijkheden veel meer zeggen over het risico op een burn-out dan factoren als aantal werkuren, leeftijd, geslacht en beroepsniveau. In banen waar geen ruimte is om invloed te hebben op de uitvoering en het werktempo – vaak banen voor lageropgeleiden – raken mensen eerder opgebrand.

Velen zien een burn-out al jaren van tevoren aankomen. Dat besef haalt vaak maar weinig uit. Arend: „Voordat ik ziek werd, draaide ik een practicum voor studenten naast mijn gewone werk. Ik werkte elke dag over. Dat werd niet opgelegd, maar het was naar mijn idee wel de mores op de faculteit. Iemand kan dan wel zeggen dat je het rustig aan moet doen, maar dan denk je: wat weet jíj van mijn werk? Je luistert toch niet. Totdat je lichaam de boel platlegt.”

De koppigheid is een deel van het probleem, denkt Arend. Koppige mensen zijn misschien juist de mensen die sneller een burn-out krijgen. Ze zijn gedreven en werken hard om hun idee af te krijgen. Dat zijn eigenschappen die nodig zijn om een goede onderzoeker te worden.

Perfectionisten, controlfreaks, mensen die zich laten leiden door de buitenwereld of aardig gevonden willen worden, aanhouders, doorbijters.

En vrouwen. Zij hebben net iets vaker een burn-out, zegt burn-outcoach Martine Timmermans van coachingbureau Take Charge. Een aanzienlijk deel van haar klanten is vrouw. „Vrouwen hebben als bijkomend nadeel dat ze alles zelf willen regelen en zich verantwoordelijk voelen. Ze willen er niet de kantjes vanaf lopen. Maar soms is goed ook gewoon goed genoeg.”

Omdat een burn-out meestal het gevolg is van jaren overbelasting, denkt Timmermans dat het niet typisch is voor een eerste baan. „Maar het komt wel vaak voor dat mensen met volle ambitie en plezier in hun eerste baan springen en dan volledig opgebrand raken.”

Zelf kreeg Timmermans anderhalf jaar geleden een burn-out. Midden in een drukke baan, na een verhuizing. „Ik had een prachtig huis, drie kleine kindjes, een fantastische man. Maar ik voelde niks meer.”

Timmermans is expert in de behandeling van burn-outs, maar met die kennis voorkom je nog geen burn-out, zegt ze. „Mensen weten het allemaal wel, maar ze krijgen het zelf niet voor elkaar.” Een coach kan dan helpen, zegt Timmermans, omdat vreemde ogen dwingen. „Bovendien betaal je voor een coach, dat helpt om je aan afspraken te houden.”

Arend kwam er ook niet uit zonder hulp. Hij klopte na een vruchteloze therapie aan bij een reguliere psycholoog van een gespecialiseerd centrum voor arbeid en psyche van de geestelijke gezondheidszorginstelling Altrecht, destijds. Arend: „Op den duur zie je gewoon niet meer hoe het beter moet. Dan is het fijn om gesteund te worden. En om te horen dat het normaal is wat je meemaakt.”

Arend begon met twee uur per week en werkte na een jaar weer fulltime. „In rap tempo rondde ik daarna mijn proefschrift af. Ik dacht dat mijn carrière voorbij was toen ik instortte, maar dat bleek onwaar. Ik voel me nu sterker dan voor ik ziek werd.”

Kenmerken van burn-out De volgende eigenschappen zijn kenmerkend voor mensen die richting een burn-out gaan: ‘ s Avonds malen over werkgerelateerde zaken en ‘s nachts dromen over werk. Werk is ‘s ochtends het eerste waaraan gedacht wordt bij het opstaan. De werknemer heeft moeite met opstaan, is snel geïrriteerd en vaak moe. Zin in seks neemt af en alcoholgebruik neemt toe.