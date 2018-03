Speerwerpgoud bij Paralympics

Rotterdam, 10 sept. Pieter Gruijters heeft gisteren bij de Paralympische Spelen in Peking de gouden medaille gewonnen bij het speerwerpen. Gruijters wierp de speer (klasse F55/F56) over een afstand van 42,27 meter en verbeterde daarmee het wereldrecord. Judoka Sanneke Vermeulen won gisteren in de klasse tot 70 kg de bronzen medaille. De 1zestienjarige judoka versloeg in de strijd om de derde plaats de Zweedse Nicolina Pernheim. De Duitse rolstoelbasketballer Ahmet Coskun is positief bevonden op doping. Dat meldde de Duitse gehandicaptensportbond vanochtend. Eerder werd de Pakistaanse gewichtheffer Naveed Ahmed Butt al betrapt op doping. Coskun zei zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij is uit de paralympische ploeg verwijderd.