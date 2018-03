Sinke haalt uit naar Verdonk

De lijsttrekker van de partij Trots op Nederland, Rita Verdonk, is een „gewetenloze” vrouw. Dat zei haar voormalig adviseur Ed Sinke gisteravond in het televisieprogramma Nova.

Sinke legde in mei zijn functie als bestuurslid en penningmeester van Trots op Nederland onverwacht neer. Hij had toen twee jaar als adviseur voor Verdonk gewerkt. Een maand later verweet de leider van Trots op Nederland hem geknoei met de boekhouding van de partij.

Sinke noemt die beschuldiging hoogverraad. Volgens hem bracht Verdonk de aantijgingen naar buiten toen hij op vakantie was in Italië. „Ze heeft me nooit gezegd: laten we erover praten. Dat noem ik gewetenloos.”

Volgens Sinke is Verdonk samen met haar woordvoerder Kay van der Linde „erg goed in staat om Nederland voor de gek te houden” door te zeggen dat zij de files oplost en recht door zee is. „Dat is niet zo. Dat doet ze heel knap. Zolang mensen dat geloven, staat ze hoog in de peilingen.”

De voormalig adviseur noemt Verdonks Trots op Nederland inhoudsloos. „Er is niets [...], een façade waarmee ze Nederland voorlopig voor de gek houden.”

Trots op Nederland zou volgens de peilingen bij verkiezingen een kleine twintig zetels in de Tweede Kamer binnenhalen. Daarmee zou het de derde partij van Nederland zijn, na CDA en SP.

Sinke sprak gisteren het verwijt tegen dat hij aan natrappen doet. Hij verwees naar Verdonks beschuldigingen, die hem gekwetst hebben.