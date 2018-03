SGP en CU samen in EU-verkiezingen

Den Haag, 10 sept. Ondanks groeiende meningsverschillen, stellen SGP en ChristenUnie (CU) samen een lijst op voor de verkiezingen, in het voorjaar van 2009, voor het Europees parlement. Zo is SGP-voorman Van der Vlies kritisch over hoe de ChristenUnie zich ontwikkelt nu ze regeringsverantwoordelijkheid draagt. Over de rol van vrouwen hebben de partijen andere opvattingen. Overeengekomen is dat de grootste partij de lijsttrekker levert. Dat kan dus een vrouw zijn, zo bevestigt een woordvoerder van de ChristenUnie, de grootste van de twee partijen.