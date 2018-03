Schotten voor de deuren zullen niet meer helpen

Het uitzicht is prachtig. Weids. Op korte afstand van het woonkamerraam van Piet Doornebal stroomt de rivier. Maar wonen aan de IJssel is niet altijd aangenaam. Vooral niet bij hoogwater, en zeker niet bij noordwesterstorm. Die stuwt het water van het IJsselmeer de IJssel in en dan is het altijd maar weer de vraag of de bewoners van de historische kade in Kampen het droog houden.

Om wateroverlast tegen te gaan, is over een lengte van tweeëneenhalve kilometer een bijzondere waterkering langs de kade aangebracht. „We wilden geen lelijke muur bouwen. We wilden het mooie rivierfront behouden”, zegt wethouder Bert Boerman (ruimtelijke ontwikkeling, CU).

Gevraagd naar de waterkering in het hotel waar ze werkt, wijst medewerker Marleen Lodewijk naar de keuken. „Daar zit-ie, geloof ik.” De waterkering is een roestvrijstalen halfhoog deurtje, dat nog het meeste weg heeft van een deur van een koelcel. „Moet je kijken wat we over hebben voor onze medemens”, zegt ze lachend. Want bij hoogwater loopt hotel Van Dijk onder, terwijl de lager gelegen achterburen (achter de oude, waterdicht gemaakte stadsmuur van Kampen) het droog houden. De waterkering is geplaatst waar het niveau daalt. En dat is hier, precies in de deuropening aan de achterkant van de keuken.

Tientallen woningen en enkele bedrijven zijn voorzien van zo’n metalen deur. Verder zijn op de deurposten van alle voordeuren twee hardstenen paaltjes aangebracht, waar schotten tussen kunnen worden geplaatst. Bij hoogwater, zoals in januari van dit jaar, trekt een speciale vrijwilligersbrigade er op uit om de met een vrachtwagen aangevoerde schotten voor de deuren en laaggelegen ramen te plaatsen. In de steegjes tussen de huizen zijn waterkeringen verzonken in het wegdek. De kleppen kunnen omhoog worden gezet. Verderop zijn kademuurtjes gebouwd. Ook zijn de dijken rond Kampen versterkt en verhoogd. Tientallen miljoenen euro's zijn hier geïnvesteerd.

De maatregelen dateren van 1996, een jaar na de overstromingen in Nederland. Vrij recent is de waterkering, een onderdeel van het Deltaplan Rivieren, gereed gekomen. Ondertussen maakt Kampen in het kader van Ruimte voor de Rivier werk van de aanleg van een zijtak (bypass) van de IJssel. Aan de zuidkant van de stad moet over een lengte van acht kilometer een vierhonderd meter brede geul worden gegraven die uitkomt in het Vossemeer. Voor een betere afvoer van het rivierwater. „Het zal Kampen tot een eiland maken”, stelt Boerman.

Maar wat als het waterpeil in het IJsselmeer anderhalve meter hoger komt te staan, zoals voorgesteld in het vorige week verschenen rapport van de Deltacommissie onder leiding van oud-minister Veerman? Dan zijn de bypass, de schotjes en de roestvrijstalen deurtjes niet afdoende. Die zijn berekend op een stijging van het waterpeil tot één meter boven NAP. „Als er nog anderhalve meter bijkomt, dan zijn we hier de klos”, beseffen bewoners van de kade. „Dan hebben we een groot probleem’’, constateert de wethouder. „Op de lange termijn, na 2050, zijn rigoureuzere maatregelen nodig. Gelukkig hebben we nog een aantal jaren om erover na te denken.”

Sybe Schaap, dijkgraaf van het waterschap Groot Salland en voorzitter van de Unie van Waterschappen: „Verhogen van het peil in het IJsselmeer heeft grote gevolgen. Er zullen nogal wat ingrepen nodig zijn. Denk aan de gemalen die moeten worden aangepast, de dijken die moeten worden verhoogd. En dat zijn er nogal wat. In West-Overijssel, waar het IJsselmeer een soort trechter vormt, wordt het water bij noordwesterstorm opgestuwd. Om dat water tegen te houden hebben we de balgstuw bij Ramspol aangelegd zodat we in de omgeving van Zwolle, Genemuiden en Hasselt de dijken niet hoefden te verhogen. Zo konden we het waardevolle landschap sparen. Maar die verhoging zal dan alsnog nodig zijn.”

Vanavond buigen Provinciale Staten van Overijssel zich over de plannen voor de zijtak van de IJssel. Schaap hoopt dat de schop over een jaar de grond in kan. In 2015 moet de aftakking er liggen, zegt Boerman. „De vraag is niet meer of de bypass er moet komen, alleen nog hoe”, aldus de dijkgraaf.

Verzet is er ook. De Stichting Werkgroep Zwartendijk hekelt het plan, en dan met name de in haar ogen „demografisch niet noodzakelijke” woningbouw die in het gebied moet komen. Het liefst zou ze zien dat de weilanden alleen op piekmomenten onder water komen te staan, of – als het echt niet anders kan – dat er een bypass komt waarop niet gevaren mag worden. Alleen dan zullen vogels als de roerdomp en grote karekiet zich er thuisvoelen. Woordvoerder Bart Zeven van de Werkgroep Zwartendijk: „De bypass draagt niet bij aan de veiligheid van Kampen. De dreiging van het water komt niet van die kant, maar vanaf de kant van het IJsselmeer.”