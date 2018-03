RvS: meer macht voor gouverneur bij einde Antillen

De gouverneur van de Nederlandse Antillen, de vertegenwoordiger van de koningin, moet tijdelijk een spilfunctie op de Nederlandse Antillen krijgen, met eigen bestuurlijke bevoegdheden en een eigen ambtelijke organisatie.

Die uitzonderlijke positie moet het mogelijk maken om de staatkundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen in 2010 af te ronden. Daaronder vallen opheffing van de landsregering en een autonome positie voor Curaçao en Sint Maarten.

Dat adviseert de Raad van State in een zogeheten voorlichtingsadvies aan de Nederlandse en Antilliaanse regeringen. De gouverneur kan de spilfunctie tijdelijk vervullen dankzij een uitzonderingsartikel in het Koninkrijksstatuut (artikel 51). Dat artikel maakt het mogelijk om bestuurlijk in te grijpen bij wanbestuur. Daar is nu volgens de Raad van State geen sprake van, maar ingrijpen is mogelijk omdat het gaat om een bijzondere situatie, namelijk de overgang naar een nieuwe staatkundig model.

Opvolging van dat advies zet in de praktijk de Nederlandse en Antilliaanse parlementen buitenspel. De gouverneur legt alleen directe verantwoording af aan de Rijksministerraad. De Raad van State zegt zich daarvan bewust te zijn. Maar het gaat om „een tijdelijke situatie” waarbij op termijn „de normale verantwoording weer kan plaatsvinden”.

Curaçao en Sint Maarten zijn in 2010 naar verwachting nog niet in staat om alle taken van de ontmantelde Antilliaanse regering over te nemen. Die rol moet de gouverneur dan op zich nemen, zo wordt geadviseerd. Hetzelfde geldt voor de drie overige eilanden, Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Die worden Nederlands grondgebied, maar de precieze bestuurlijke vorm is nog onduidelijk. Ook daar moet de gouverneur een sleutelrol spelen.

Wederzijds vertrouwen ontbreekt vooralsnog in de staatkundige onderhandelingen binnen het koninkrijk, aldus de raad. Dat leidde al twee keer tot uitstel van de datum waarop de Antilliaanse regering definitief ontmanteld zal zijn.